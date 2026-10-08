Avrupa'da maaşlar eriyor: İki ülkede kayıp kalıcı olabilir

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Avrupa'da maaş artışları hayat pahalılığını karşılamakta zorlanıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) 2026 İstihdam Görünümü raporu, kıtanın beş büyük ekonomisinde çalışanların alım gücünün farklı yönlerde ilerleyeceğini ortaya koydu. olabilir

İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'de reel ücretlerin 2027'nin ilk çeyreğinde 2026 başındaki seviyelerin altında kalması beklenirken, Almanya'nın bu dönemde artış kaydedeceği öngörülüyor.

En büyük kayıp İtalya'da

OECD tahminlerine göre İtalya'da reel ücretler 2026'nın üçüncü çeyreğinde yılın başına kıyasla yüzde 1,9 gerileyecek. 2027'de sınırlı bir toparlanma beklense de çalışanların alım gücü yıl sonunda başlangıç seviyesinin yüzde 0,6 altında kalacak.

Ülkenin ithal petrol ve doğal gaza bağımlılığı, yüksek enerji fiyatlarının ücretler üzerindeki etkisini artırıyor. Toplu iş sözleşmelerinin sınırlı sayıda yenilenecek olması da toparlanmayı yavaşlatıyor.

İspanya'da kayıp kalıcı olabilir

İspanya'da reel ücretlerin 2026 sonunda yüzde 0,7 düşmesi ve 2027 boyunca bu seviyede kalması bekleniyor. Böylece İspanya, 2027 sonunda incelenen beş ülke arasında alım gücü kaybının en yüksek olduğu ekonomi haline gelebilir. Güçlü istihdam artışına rağmen enerji kaynaklı enflasyon, ücretlerdeki iyileşmeyi sınırlıyor.

İngiltere'de önce düşüş, sonra toparlanma

İngiltere'de reel ücretlerin 2026 sonunda yüzde 1,6 gerilemesi öngörülüyor. Ancak 2027'de toparlanmanın hızlanması ve yıl sonunda ücretlerin 2026 başına göre yüzde 1 yükselmesi bekleniyor. İşverenlerin artan istihdam maliyetleri ve yüksek enflasyon, ücret artışlarını sınırlayan başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Fransa'da ise daha ılımlı bir seyir öngörülüyor. Reel ücretlerin 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 0,5 düşmesinin ardından 2027 sonunda yüzde 0,1 artışa geçmesi bekleniyor.

Almanya tek istisna

Beş ülke arasında reel ücretlerin tahmin dönemi boyunca artması beklenen tek ekonomi Almanya. OECD, ülkede reel ücretlerin 2026 sonunda yüzde 0,5, 2027 sonunda ise 2026 başına kıyasla yüzde 1,7 yükselmesini öngörüyor. Bu ayrışmada nitelikli işgücü açığı, toplu ücret pazarlıkları ve ekonomik toparlanma etkili oluyor.

Almanya'da asgari ücretin 2026 başında yüzde 8,4 artırılması ve 2027'de yüzde 5 daha yükselmesinin planlanması da ücretleri destekleyen faktörler arasında.

Avrupa'da alım gücü ne zaman toparlanacak?

Euro Bölgesi genelinde reel ücretlerin 2026 ortasında yüzde 0,4 gerilemesi, 2027'nin ilk çeyreğinde ise 2026 başındaki seviyesine dönmesi bekleniyor. OECD, 2027 sonunda bölge genelinde yüzde 0,7'lik reel ücret artışı öngörüyor. Ancak bu tahminler, Orta Doğu'daki çatışmanın enerji piyasalarındaki etkilerinin nispeten kısa sürmesi varsayımına dayanıyor. Enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalması halinde çalışanların alım gücündeki toparlanma daha da gecikebilir.