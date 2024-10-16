Avrupa'da T+1 sistemine geçiş için acil adım çağrısı

Avrupa Birliği (AB) düzenleyicileri, finans piyasalarında işlemlerin tamamlanma süresini iki günden bire indiren T+1 sistemine geçişin hızlandırılması gerektiğini açıkladı. ABD'nin Mayıs ayında bu sisteme geçmesiyle rekabet gücünü artırdığına dikkat çeken Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası, AB’nin de uyumsuzluğun olumsuz etkilerini önlemek için hızlıca harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Bu geçişin operasyonel süreçlerde önemli değişiklikler ve teknoloji yatırımları gerektireceği vurgulanırken, AB’nin karmaşık piyasa yapısı nedeniyle bazı piyasa katılımcıları 2027 yılının sonuna kadar bu geçişin zor olabileceğini ifade ediyor.

İngiltere ise T+1 sistemine geçişini 2027’nin ikinci yarısında gerçekleştirmeyi planlıyor. Ancak, bu konuda AB ve İngiltere arasında yaşanabilecek eşgüdümsüzlük, fonlama uyuşmazlıklarına ve operasyonel maliyetlerin artmasına neden olabilir.

Avrupa genelinde bu sisteme geçişin başarıyla tamamlanmasının küresel rekabet gücünü artıracağına dikkat çekilirken, koordineli bir yaklaşımın gerekliliği vurgulandı.