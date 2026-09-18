Avrupa'dan Türkiye'ye dönecekler dikkat! Yarın 46 uçuş iptal

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Belçika’nın önemli havalimanlarından Charleroi’da yolcuları etkileyen grev sürüyor. Hava trafik kontrolörlerinin iş bırakması nedeniyle dün ve bugün uçuş iptalleri yaşanırken, aksaklıkların yarın da devam edeceği öngörülüyor.

Hava trafik kontrolörleri neden greve çıktı?

Belçika basınında yer alan haberlere göre, grev nedeniyle 18 Eylül sabahı 9 gidiş ve 9 dönüş olmak üzere toplam 18 sefer gerçekleştirilemedi.

Günün ilerleyen saatlerinde 24 uçuşun daha iptal edilmesi bekleniyor. 19 Eylül’de ise toplam 46 seferin yapılamayacağı tahmin ediliyor. Bir gün önce de Charleroi Havalimanı’nda 42 uçuş iptal edilmişti.

Grevin arkasında gece çalışma primleriyle ilgili anlaşmazlık bulunuyor.

Belçika’nın hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcısı Skeyes bünyesinde çalışan hava trafik kontrolörleri, yönetimle gece çalışma primleri konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 16 Eylül Çarşamba günü yerel saatle 22.00’de greve başladı.

Grev 10 Ekim’e kadar devam edecek

Hava trafik kontrolörleri, 10 Ekim’e kadar her gece yerel saatle 22.00 ile 08.00 arasında iş bırakacaklarını açıkladı.

Ancak grevin etkisi yalnızca bu saatlerle sınırlı kalmıyor. Uçuş programındaki bağlantılar nedeniyle grev saatleri dışında gerçekleştirilmesi planlanan seferler de aksayabiliyor.

Bir uçuşun iptali dönüş seferini de etkileyebiliyor

Charleroi Havalimanı yönetimi, uçuşların birbirine bağlı programlar kapsamında gerçekleştirildiğine dikkat çekiyor. Bir seferin iptal edilmesi, aynı uçakla yapılması planlanan dönüş uçuşunun da gerçekleştirilememesine yol açabiliyor. Bu nedenle gece saatlerinde uygulanan grevin etkisi, havalimanının gün içindeki uçuş programına da yansıyor.