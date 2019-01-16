Avrupa'dan ucuz kredi bulursa gurbetçi 600 bin konut alır
Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuğsuz, "Türkiye'deki gayrimenkulleri Avrupa'daki mortgage sistemine sokabilirsek alımlarda büyük patlama olur. Avrupa'da 5-6 milyon Türk vatandaşı var... 500-600 bin adet konut satılabilir" dedi. (Leyla İlhan)
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