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Avrupa'dan ucuz kredi bulursa gurbetçi 600 bin konut alır

Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuğsuz, "Türkiye'deki gayrimenkulleri Avrupa'daki mortgage sistemine sokabilirsek alımlarda büyük patlama olur. Avrupa'da 5-6 milyon Türk vatandaşı var... 500-600 bin adet konut satılabilir" dedi. (Leyla İlhan)

Avrupa'dan ucuz kredi bulursa gurbetçi 600 bin konut alır
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