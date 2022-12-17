Avrupa’nın en büyük gaz depolama merkezi açıldı

Türkiye'nin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin kapasite artırma çalışmaları tamamlandı. Yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olan tesisin genişletilmiş fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Hazine’den Sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’te katıldı.

Tesisin kapasite artırma çalışmaları kapsamında, Silivri açıklarında deniz üstünde Piri Mehmet Paşa ve Ali Paşa olmak üzere yüzde 100 yerli 2 platform kuruldu.

Aynı zamanda Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.

Çalışmaların tamamlandığı tesiste 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp günlük üretim kapasitesi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.

Tesis, günlük geri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin, en sert kış günlerinde günlük gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek altyapıya sahip bulunuyor.

Elektrik ihtiyacının tamamı 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak tesis, aynı zamanda Türkiye'de karbon ayak izi sertifikası alan ilk tesisi olarak da öne çıkıyor.

Trakya enerjide merkez olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji hizmetiyle dünyanın 17. büyük arza sahip ülkesi olduğunu belirterek, günlük petrol üretiminin 100 bin varile çıkarılacağını ifade etti. Erdoğan, Trakya'nın enerjide merkez olacağını söyledi.

Erdoğan, “160 milyon ton eşdeğer petrol enerji arzımız var. Bunun 2021'de 51 milyar dolara yakın maddi değeri bu yıl 81 milyar dolara ulaşacak. Yerli ve yenilenebilir kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine getirmemize rağmen enerjide ciddi dışa bağlılık söz konusudur. Doğal gazda ihtiyacı karşılamadan ülkemizi arzu ettiğimiz kalkınma seviyesine çıkarabilmemiz mümkün değildir” dedi. Nüfusun yüzde 85'ine yakınının doğal gaza kavuştuğunu belirten Erdoğan, “Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak Karadeniz'de 540 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğal gaz rezervi keşfini yaptık. Bu doğal gazı milli şebekeye aktarmak için hummalı çalışma yapıyoruz. Yeni keşiflerin müjdesini paylaşmak için de çalışıyoruz. Petrolde de yeni sondajlar yapıyor, eski kuyuları tekrar kontrol ederek üretime kazandırıyoruz. En kısa sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin varile çıkarak ardından daha büyük keşif ve üretimler için yolumuza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Tuz Gölü’ndeki tesiste çalışmalar sürüyor

Öte yandan, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında tesisin halihazırda 1,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.