Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA oldu

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 2000’li yıllardan itibaren başlatılan yerlilik ve millilik hareketinin en büyük destekçilerinden olan SAHA İstanbul’un, yerli ve milli firmalara, projelere destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Teknolojiyi kendinizin geliştirmesi, yüksek oranda yerli ve milli mühendislik, ithal eden değil, ihraç eden konuma gelmenin öneminin farkındayız. SAHA İstanbul, 2022 yılının ilk yarısını Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak kapatarak yerli savunma sanayiinin yükselişini uluslararası alanda tescilledi. SAHA İstanbul olarak 2023’te de Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki ihtiyaçlarının ileri teknolojiye sahip ve yerli, milli, güçlü çözümlerle karşılanmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”