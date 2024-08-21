Avustralya'dan 19 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı

Bakanlık açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Darwin şehri yakınlarında 30 bin dönümlük arazide güneş paneli kurulmasını öngören Avustralya-Asya PowerLink Projesi için gerekli çevre izinlerinin verildiği belirtildi. 19 milyar dolarlık proje kapsamında, Endonezya kıyısından geçerek 4 bin 300 kilometrelik deniz altı kablosuyla Singapur'a güneş enerjisi iletilmesi planlanıyor.

Dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezi

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Avustralya Çevre Bakanı Tanya Plibersek, projeyle dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezinin inşa edileceğini bildirdi.

Proje geliştiricisi Avustralya merkezli şirket Sun Cabledan yapılan açıklamada ise çevre izinlerinin projedeki sonraki aşamaların önünü açtığı ifade edildi. Açıklamada, şirketin projeye ilişkin Nihai Yatırım Kararını (FID) 2027'de alacağı ve elektrik arzının ise 2030'larda başlayacağı bildirildi.

Endonezya'nın izni olmazsa olmaz

Endonezya kıyısından geçerek 4 bin 300 kilometrelik deniz altı kablosuyla Singapur'a güneş enerjisi iletilmesi planlanan proje için Endonezya hükümetinden de izin alınması gerekiyor. Ayrıca güneş panellerinin kurulacağı kuzey Avustralya'da yerli toprak sahipleriyle de görüşüleceği belirtiliyor.