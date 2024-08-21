Avustralya'dan 19 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı
Avustralya hükümeti, ülkenin kuzeyinden Singapur'a deniz altı kablosuyla güneş enerjisi iletilmesi planlanan 19 milyar dolarlık proje için çevre izinlerini verdi. Avustralya Federal İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığı'ndan (DCCEEW) yapılan açıklamada, projeye verilen çevre izinlerinin ülkeyi yenilenebilir enerji üretiminde öne çıkaracağı kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Darwin şehri yakınlarında 30 bin dönümlük arazide güneş paneli kurulmasını öngören Avustralya-Asya PowerLink Projesi için gerekli çevre izinlerinin verildiği belirtildi. 19 milyar dolarlık proje kapsamında, Endonezya kıyısından geçerek 4 bin 300 kilometrelik deniz altı kablosuyla Singapur'a güneş enerjisi iletilmesi planlanıyor.
Dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezi
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Avustralya Çevre Bakanı Tanya Plibersek, projeyle dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezinin inşa edileceğini bildirdi.
Proje geliştiricisi Avustralya merkezli şirket Sun Cabledan yapılan açıklamada ise çevre izinlerinin projedeki sonraki aşamaların önünü açtığı ifade edildi. Açıklamada, şirketin projeye ilişkin Nihai Yatırım Kararını (FID) 2027'de alacağı ve elektrik arzının ise 2030'larda başlayacağı bildirildi.
Endonezya'nın izni olmazsa olmaz
Endonezya kıyısından geçerek 4 bin 300 kilometrelik deniz altı kablosuyla Singapur'a güneş enerjisi iletilmesi planlanan proje için Endonezya hükümetinden de izin alınması gerekiyor. Ayrıca güneş panellerinin kurulacağı kuzey Avustralya'da yerli toprak sahipleriyle de görüşüleceği belirtiliyor.