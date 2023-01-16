Ayakkabı ve saraciye hedefi 2 milyar dolar

Türk ayakkabı sektörünün her yıl ihracatını artırarak yoluna sağlam adımlarla ilerlediğini, İtalya’da yeni koleksiyonlarını ve modellerini tanıttıkları bilgisini paylaşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Avrupa’nın en büyük ve prestijli fuarında İtalya ve Avrupa pazarına girmek isteyen ya da pazardaki payını arttırmak isteyen Türk ihracatçı firmalar için çok büyük fırsatlara zemin oluşturduklarını aktardı.

İtalya’nın dünyanın en büyük deri ürün ithalatçılarından biri olduğuna işaret eden Zandar, “İtalya yıllık 10 milyar doların üzerinde ayakkabı ürünleri ithal ediyor. Türk ayakkabı ve saraciye sektörleri, belirlenen hedefe ulaşmak için en önemli hedef pazarlardan biri olarak İtalya’yı görüyor. Türk ayakkabı sektörü 2022 yılında ihracatını yüzde 21’lik artışla 1 milyar 5 milyon dolardan, 1 milyar 219 milyon dolara taşıdı. Saraciye sektörümüzün ihracatıysa yüzde 34’lük artışla 243 milyon dolardan 325 milyon dolara ilerledi. Bu başarıda İtalya’nın payı 80 milyon dolar oldu” dedi.