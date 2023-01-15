Ayakkabı ve saraciye sektörü 2023'te 2 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün önemli buluşmalarından biri olan İtalya'daki Expo Riva Schuh Fuarı için Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye milli katılım organizasyonu yapıldı.

Organizasyon kapsamında 41, toplamda ise 118 Türk firmanın katıldığı fuarda firmalar yeni koleksiyon ve modellerini tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, ayakkabı sektörünün, ihracatını geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21 artırarak 1 milyar 219 milyon dolara, saraciye sektörünün ise yüzde 34 artışla 325 milyon dolara taşıdığını ifade etti.

"Bakanlığımız 2023 yılında İtalya'yı hedef pazar olarak belirledi"

İtalya'nın sektörün en önemli pazarlarından olduğuna işaret eden Zandar, şunları kaydetti:

"Saraciye sektörümüzün ihracatında İtalya, Almanya'dan sonra 2. ülke olurken, ayakkabı ihracatında 7. sıraya yerleşti. 2023 yılında ayakkabı ve saraciye ihracatımızı 2 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Ticaret Bakanlığımız 2023 yılında İtalya'yı hedef pazar olarak belirledi. Bu sayede fuarımıza destek tutarı metrekarede 3 bin 600 liradan 5 bin 840 liraya çıktı."

Zandar, salgın sürecinde sektörün ilk sanal fuarını düzenlediklerini hatırlatarak İtalya'daki fuarda da katılımcılara ayakkabı modellerini artırılmış gerçeklik uygulamasıyla Metaverse ortamında tanıtma imkanı sunduklarını bildirdi.