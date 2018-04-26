Ayakkabıcılar yeni başkanını seçti

26 Nisan 2018

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) başkanlığı görevini üstlenen Süleyman Gürsoy’un istifasının ardından yeni başkanını belirledi. 24 Nisan tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında oy çokluğu ile Sabur Endican bundan sonraki dönemde yönetim kurulu başkanı olarak seçildi.

Yönetim kurulunda görev alan Muharrem Erdoğan, Hüseyin Ata, Doğan Özünal, İsmail Topbaş, Ferzat Erdebil, Mehmet Özalp, Bekir Aydın, Sabur Endican, Hakem Gülşen, Gürsel Kahraman, Yusuf Dadaşoğlu, Attila Ülkümen, Umut Deveci, Cumali Çağlarer, Oktay Şamdanlı, Süleyman Gürsoy görevlerine devam edecek.

Dernek'ten yapılan açıklamada, "Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde sektörün tüm sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde ayakkabı sektörünün gelişimi ve sorunların çözümüne katkı sağlamaya tüm hızla devam edecektir" denildi.