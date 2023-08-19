Ayçiçeğini kuraklık vurdu

Türkiye'nin ayçiçek ambarı sayılan Trakya bölgesi kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli genelinde, yüzbinlerce dönümlük araziye ekilen ayçiçek hasadında yüzde 70 verim kaybı yaşanacağı belirtiliyor. Haber Global'in haberine göre, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 550 bin ton civarındaki ayçiçek üretiminin yaklaşık 750 bin tonluk kısmı Trakya'dan elde edilirken, bölgedeki çiftçilerin neredeyse tamamı ise ayçiçek ekimi ile uğraşıyor.

"Tablalar büyümedi"

Çorlu Ziraat Odası Başkanı Cemal Polat, ayçiçek hasadı öncesi oluşan tabloyu "çok kötü, yaşadığımız resmen afet" sözleriyle yorumlarken, "Türkiye'deki üretimin yarısı Trakya'da gerçekleşiyor. Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Saray, Çerkezköy'de yetiştirilen ürünlerin çekirdek kısmı dediğimiz tablaları büyümezken, bitkilerin içi dolmadı. Bir dönüm arazinden 150 kilogram ayçiçek alırken bu oran yarı yarıya düşmüş durumda Türkiye mecburen ayçiçek ithalatına yönelecektir" dedi.

"Ne yapacağımızı bilmiyoruz"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da olumsuz tablonun kış yağışlarının yetersizliğinden kaynaklandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: "250 kilogram ürün alınması gereken bir dönüm tarladan 100 kilogram bile alınamaz durumda. Özellikle Kayı, Karaevli, Gazioğlu, Husunlu ve Çorlu'da verim kaybı çok daha yüksek. Toprağın altı kuru kalınca ürünler yandı. Tekirdağ'daki çiftçilerin neredeyse tamamı ayçiçek ve buğday ekimi ile uğraşır. 6 bin üyemiz var ama ne yapacağımızı inanın bilmiyoruz."

Yanlış tohum iddiası

Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan ise "Trakyalı çiftçilerin büyük kısmı 145 kodlu ABD menşeili firmanın yeni tanıttığı tohumu ekti. Hibrit tohum adaptasyon ve yağ oranı açısından daha verimli ancak 145 kodlu tohum bu yıl ki kuraklığa uyum gösteremedi. Belki diğer tohumlardan ekmiş olsak bu sorun yaşanmayacaktı. Mağdur arkadaşlarımız arasında hasar tespit davası açanlar olacaktır. Bizim bölgemizde 7 bin 500 dekarlık alanda ekim yapılırken, hasat dönemde yüzde 70'lik verim kaybı bekliyoruz" diye konuştu.

Uzunköprü az hasarlı

Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Özcan Kayalı ise 133 numaralı ayçiçek tohumunu ektikleri için ciddi verim kaybı yaşamayacaklarını belirterek, "Bizim bölgemizde tohumla ilgili sıkıntımız yok. 145 numaralı tohum bizim ilçemizde tanıtılmadığından rağbet görmedi. Aynı firmanın 133 numaralı tohumundan kullandık ve sıkıntı söz konusu değil. Çorlu, Muratlı, Lüleburgaz en büyük verim kaybı olan yerler. Bizim odamıza bağlı 5 bin 500 çiftçinin tamamı ayçiçek ekimi yapıyor." ifadelerini kullandı.