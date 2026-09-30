AYM’den işe iade için emsal karar: 6 aylık kıdem hesabında 5 günlük fark belirleyici oldu

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İşe iade davalarında aranan 6 aylık kıdem koşuluna ilişkin dikkat çeken bir karar çıktı. Bir banka çalışanının işten çıkarılma bildiriminin düzenlendiği tarih ile kendisine ulaştığı tarih arasındaki 5 günlük fark, uyuşmazlığın merkezinde yer aldı.

İlk derece mahkemesi çalışanın işe iadesine karar verirken, istinaf mahkemesi kıdemi 5 ay 28 gün kabul ederek bu kararı kaldırdı. Bireysel başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi ise hak ihlali kararı verdi.

İş sözleşmesi 6 aylık kıdeme 2 gün kala feshedildi

Banka bünyesinde 15 Mart 2021'de yatırım uzmanı olarak çalışmaya başlayan personelin iş sözleşmesi, 6 aylık kıdem süresinin dolmasına 2 gün kala, 13 Eylül 2021'de performans düşüklüğü gerekçesiyle feshedildi.

Çalışan bu dönemde sağlık raporu bulunduğunu, fesih bildiriminin ise kendisine 18 Eylül 2021'de tebliğ edildiğini belirterek işe iade davası açtı.

Bildirimin kendisine ulaştığı tarihte 6 aylık kıdem koşulunu sağladığını savunan çalışan, performans düşüklüğü iddiasını da reddetti.

İlk mahkeme işe iadeye karar verdi

Davayı inceleyen İstanbul 11. İş Mahkemesi, çalışanın işe iadesine hükmetti.

Ancak dosyanın taşındığı istinaf mahkemesi farklı bir değerlendirme yaptı. Davacının kıdemini 5 ay 28 gün olarak kabul eden istinaf mahkemesi, işe iade kararını kaldırdı.

Bunun üzerine çalışan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

AYM: Yeterli gerekçe ortaya konulmadı

Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin sağlık raporunu ve fesih bildiriminin çalışana ulaştığı tarihi dikkate alarak 6 aylık kıdem koşulunun gerçekleştiğini kabul ettiğine işaret etti.

AYM, istinaf mahkemesinin ise bu değerlendirmeyi neden benimsemediğini ilgili ve yeterli bir gerekçeyle açıklamadığını belirtti.

Mahkeme ayrıca bildirimin tebliğ tarihi ile sağlık raporunun etkisine ilişkin iddiaların karşılanmadığını vurguladı.

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmedildi

Anayasa Mahkemesi, yapılan inceleme sonucunda adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

Karar, işe iade davasındaki 6 aylık kıdem hesabında işten çıkarma bildiriminin düzenlendiği tarih ile çalışana ulaştığı tarih arasındaki 5 günlük farkın nasıl değerlendirildiğine ilişkin uyuşmazlığı Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşımasıyla dikkat çekti.