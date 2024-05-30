AYTO'da iş dünyasına kadın liderliğini destekleyici eğitimler sürüyor

Aydın Ticaret Odasının büyük desteği ve bilinci ile kadın girişimciliğini ve iş dünyasında kadın liderliğini teşvik eden ve destekleyen birçok çalışma ve projeyi hayata geçiren ve aktif olarak yürütmekte olan AYTO Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen liderlik eğitim programı 12 ay sürecek.

AYTO Akademi Eğitim Salonu’nda, Dönüşümsel Liderlik Koçu, ICF ACTP ve EMCC Practitioner ve Mentor Hilal Çatak tarafından verilen eğitimde, dönüşümsel liderlik temelli pozitif psikolojiye dayalı interaktif uygulamalar gerçekleştirildi.

Eğitim açılışında konuşan AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay, "TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Odamız Başkanı Hakan Ülken’e ve AYTO yönetim kuruluna, kadın girişimcilere ve kadın işverenlere ilişkin projelere verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunarak, İşveren ve çalışan kadınlar olarak toplumdaki, iş hayatındaki yerimiz çok değerli, bu konumlara ulaşırken toplumsal, sosyal sorumluluklarımızla verdiğimiz mücadeleler çok kıymetli. Bu nedenle, iş dünyasında kadın girişimciliği ve liderliğini desteklemek ve görünür kılmak gerekli. Bugün 12 ay sürecek liderlik eğitim programının birinci eğitimini gerçekleştirdik, eğitim sürecinde kurul üyelerimizin iş hayatlarındaki süreçlerini ve kişisel gelişimlerini destekleyecek ve kolaylaştıracak çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.

AYTO Kadın Girişimciler Kurulu’nun çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “AYTO Yönetim Kurulu olarak iş dünyasında kadın girişimciliğini ve kadın işveren sayısını artıracak çalışmaları çok önemsiyoruz. Kadınların iş dünyasında yer almaları, toplum ve ülke ekonomisi için de çok önemli ve oldukça büyük bir katkı. Bu denli verimli bir eğitime vesile olmak bizim için gurur verici. Bu eğitim programının düzenlenmesinde emeklerinden dolayı tüm Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.