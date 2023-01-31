Babacan'dan 'Yolsuzluk Algı Endeksi' açıklaması: Bu utancı temizleyeceğiz!

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 1995 yılından bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi'nin 2022 raporu açıklandı. 2021 yılında 96. sırada olan Türkiye, 2022 yılında 180 ülke arasında 36 puan ile 101. sıraya geriledi.

Türkiye en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı

Endeksle ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye'nin Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü tarafından 2021 yılında gri listeye alınmasının yanında Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ülkeye giren kayıt dışı para miktarının arttığına ilişkin iddialar, yargının politikleşmesi, sivil toplum alanının daralması, muhalefetin yaşadığı baskılar ve AİHM kararlarına uyulmaması gibi etkenlerden dolayı Türkiye’nin, düşüş yaşayarak bu trendinin devam ettiği düşünülmektedir. Türkiye, son 10 yıl içerisinde en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı” denildi.

Bugün 101. sıraya gerilediğimiz açıklandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında; Uluslararası Şeffaf Örgütü’nün açıkladığı verileri değerlendirdi. 30 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı ve “Yolsuzluğu ülkemize hiçbir zaman yakıştıramadık, yakıştırmıyoruz” ifadelerini içeren paylaşımını alıntılayan Babacan, “Bugün 2022 yılında Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 101. sıraya gerilediğimiz açıklandı. Bir senede 5 sıra daha geriledik. Çalışmalarımız hazır. Bu utancı temizleyeceğiz” mesajını verdi.