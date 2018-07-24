'Babayiğitler'le ilk buluşma

24 Temmuz 2018

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kabul ederek, ilk toplantısını yaptı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaptıktan sonra Bakan Varank'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Taha Yasin Öztürk ile Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça, Kaan Terzioğlu, Kamil Süleyman Yazıcı ve Okan Baş hazır bulundu.

Toplantıda, Bakan Varank ve Yönetim Kurulu, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin son durumunu masaya yatırdı. Varank, yaklaşık 4 saat süren toplatıda, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin yol haritasına ilişkin bilgi aldı.

"İlk prototipimiz 2019 sonunda"

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakan Varank’a hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını, hem de proje hakkında detaylı brifing verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin 60 yıllık hayalini en kısa sürede gerçekleştireceğiz. 5 büyük grubumuz ve TOBB olarak el ele verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve devletimiz de arkamızda bizi var gücüyle destekliyor. Sağolsun Mustafa Varank Bakanımızda ilk günden desteğini hissettirdi. İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor.”

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Kaynak: AA