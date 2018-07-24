Varank: Sanayinin yeni rotası dijitalleşme olacak

24 Temmuz 2018

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 55. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde yaptığı konuşmada, TÜBİTAK başta olmak üzere Bakanlığın bütün kurumlarının Türkiye'nin teknoloji ve dijital hamlesine öncülük edeceğini söyledi.

Varank, dünyanın büyük bir değişimden geçtiğini ve bu değişimin merkezinde bilimden beslenen teknolojilerin bulunduğunu fakat bu anlayışın da artık yeterli olmadığını anlattı. Varank şöyle konuştu: "Yüksek teknoloji ve katma değer odaklı üretim anlayışının önünü açacağız. Türkiye için bundan sonra 'sanayinin yeni rotası dijitalleşme' olacak. Dijital atılım süreci, önümüzdeki dönemin en belirleyici unsurlarından biri olacaktır. En büyük fabrikalardan en küçük KOBİ'lere kadar üretimin ve pazarlamanın bütün aktörleri, dijitalleşme sürecinden paylarını alacaklardır. Bu anlamda Bakanlık ve TÜBİTAK olarak bu süreçte aktif bir rol üstlenmek durumundayız. Özellikle KOBİ'lerimizin, dijital pazardan daha fazla pay alması için yeni destek ve teşvik paketleri hazırlayacağız. KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerini, teknoloji odaklı girişimlere ve KOBİ'lere yönlendirmeye devam edeceğiz. Dijital rekabette geriye düşmemek için altyapının tesisi, nitelikli Ar-Ge faaliyeti, nitelikli insan kaynağının artırılması gibi konularda titiz ve planlı çalışmaları hayata geçireceğiz."

TÜBİTAK'ın kapıları ardına kadar açılacak

TÜBİTAK'ı bilgi üretme sürecinin en önemli enstrümanlarından biri olarak organize edeceklerini dile getiren Varank, şöyle konuştu: "Hızla değişen ve dönüşen dünyada elbette en önce TÜBİTAK kendini sadeleştirmeli ve güncellemeli. Firmalarımız, bilim dünyamız, öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız için çözüm ortağı bir TÜBİTAK inşa edeceğiz. Ar-Ge teşviklerindeki ve desteklerindeki süreçleri kısaltacağız. Firmalarımız, bilim dünyamız, öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız için 'çözüm ortağı bir TÜBİTAK' inşa edeceğiz. Ar-Ge teşviklerindeki ve desteklerindeki süreçleri kısaltacağız. Ürün ve sonuç odaklı destek mekanizmasını ön plana çıkaracağız. Nitelikli insan kaynağımız için TÜBİTAK'ın kapılarını ardına kadar açacağız."

Mandal: Sorumluluklarımızın farkındayız

Türkiye'de, "Ülkede araştırmaları ve araştırmacıları destekleyen hangi kurum var?" denildiğinde akla gelen ilk yerin TÜBİTAK olduğuna işaret eden TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise özellikle 2023 yılı hedefleri kapsamında sorumluluklarının farkında olduklarını bildirdi. Mandal, nitelikli bilgi ve insan kaynağı geliştirmenin önemine dikkati çekerek, "100 günlük eylem planında her kurumdan beklenen katkılar var, biz de kendi katkılarımızı bakanlığımıza sunduk. Bunların büyük çoğunluğunun uygun görüldüğünü ve Cumhurbaşkanlığımıza aktarıldığını biliyoruz" ifadesini kullandı. TÜBİTAK'ın 5 bin 115 çalışanı olduğunu bildiren Mandal, bunların 2 bin 818'inin kadrolu, 2 bin 297'sinin ise proje personeli olduğunu sözlerine ekledi.

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