BAE'li şirket kararından döndü: Türk kargoculuk devinin havayolları satışı iptal!

BAE'li ticaret devi Ghitha Holding, Türk kargoculuk şirketi MNG'nin havayollarını almaktan vazgeçti. Anlaşma sağlansaydı MNG Havayolları'nın yüzde 44'ü satılacaktı.

211,2 milyon dolarlık satış iptal

Şirketin bağlı ortaklığı Ghitha Aeroinvest Holding, MNG Havayolları'nın yüzde 44'ünü 211,2 milyon dolara satın almak için şubat ayında anlaşmıştı.

Ghitha tarafından dün Abu Dabi borsasına yapılan açıklamada iki tarafın karşılıklı olarak anlaşmadan vazgeçtiği ifade edildi. Anlaşmanın neden iptal olduğu ise açıklanmadı.