BAE'nin Türkiye'deki yatırımlarının büyük kısmı yeşil enerjiye

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, BAE, Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turuna çıkarken, bu ülkeler ile Türkiye arasında çok sayıda anlaşma imzalanmıştı.

İletişim Başkanlığı, Türkiye ile BAE arasındaki 13 anlaşmanın toplam tutarının 50,7 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Büyük kısmı yeşil enerjiye

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberinde, söz konusu anlaşmanın yaklaşık 30 milyar dolarlık bölümünün yenilenebilir enerjiden oluştuğu belirtildi.

Habere göre bu kapsamda en çok deniz üstü rüzgâr projeleri, rüzgar türbinleri, güneş panelleri, petrol, doğalgaz alanlarında yatırımlar gündeme gelecek.

Deniz üssü rüzgar tribünlerinin yanı sıra 'Türkiye’nin yenilemek ve potansiyelini büyütmek istediği' termik santraller de anlaşmada yer aldı.

'Döviz sıkışıklığı kalıcı olarak çözülecek'

AK Parti kurmayları şu yorumu yaptı: "Yatırım girecek, anlaşmalar ciddi ekonomik aktiviteye dönüşecek. İstihdamda artış olacak. Yeni yatırımlar Türkiye’nin döviz sıkışıklığını kalıcı olarak çözecek. Ciddi bir karşılıklı işbirliği geliştireceğiz. Türkiye’de yeni iş imkânları doğmuş olacak. Offshore için rüzgâr ölçümleri ve coğrafi testler yapılıyor. İki-üç sene içerisinde hayata geçirilebilecek projeler."

Körfez ülkelerinin Türkiye’ye yapacağı yatırımlarda büyük oranda yerli ve milli ürünlerin kullanılması şartı anlaşmaya girdi. Kaynaklar, yatırımlar yapılırken yerli üreticinin de tedarik zincirinde yer alacağının altını çizdi.

Deprem tahviline para aktarılacak

BAE'yle anlaşmaya varılan konulardan biri de bu ülkenin Hazine tahvillerine para yatırması. AK Parti kurmayları, anlaşmanın detaylarını şöyle anlattı: “Deprem tahvili dediğimiz ise uzun vadeli, belli süre geri ödemesiz bir kredi. Depremin yaralarını sarıp Türkiye normalleştikten sonra geri ödemelere başlanacak. Süreç hızlı şekilde işleyecek."