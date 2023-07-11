BAE’ye ihracat 10 ayın en yükseğinde

Anket kapsamındaki ülkeler içinde en güçlü genişleme ise Mart 2015’ten bu yana en yüksek hızda büyüyen Suudi Arabistan’da kaydedildi. Katar’da da üretim güçlü bir şekilde artarken Lübnan ise 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez büyüme sağladı. Anket kapsamında takip edilen bölge ekonomileri içerisinde aktivitenin daraldığı tek ülke Mısır oldu.

Rusya’da üretim artışı güçlü ve son 3 ayın en yüksek hızında gerçekleşirken Hindistan’da ekonomik aktivite hızlı büyüme eğilimini sürdürdü. Brezilya ve Çin’in de üretimini artırmasıyla birlikte BRIC ülkelerinin tamamı genişleme bölgesinde kaldı.