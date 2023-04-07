Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşüyor

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şemsiyesi altında bulunan 4a ve 4b, eski ifadeyle SSK ve Bağ-Kur'luların arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklar olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de vergi vererek, istihdam sağlayarak, iş yeri açarak, katma değer yaratarak ekonomiye katkı sağlayan, aralarında ATO üyelerinin de bulunduğu Bağ-Kur'luların emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini talep eden Baran, iş dünyasının gündeminde olan konu ve sorunlara ilişkin de Bakan Bilgin'e bilgi verdi.

Baran’ın talebini olumlu karşıladı

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bilgin, Baran’ın talebini olumlu karşıladı.



Bilgin, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

"Bağ-Kur'luların tamamı aynı şekilde değerlendirilmez"

Bakan Bilgin, Bağ-Kur'luların tamamının aynı şekilde değerlendirilmeyeceğini belirterek, istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını anlattı.