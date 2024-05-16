Bağ-Kur’luların prim gün sayısı ne zaman düşecek? İşte son tahmin geldi

Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışma olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii" dedi.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bugünkü yazısında "Bağ-Kur’luların prim gün sayısı ne zaman düşecek" sorusuna yanıt verdi. Doğan yazısında, "Yapılacak yeni düzenleme ile SSK’lılar ile Bağ-Kur’luların prim günleri eşitlenecek. Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. Böylece 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kurlular kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak. Düzenlemenin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmış değil" ifadelerine yer verdi.

Bu sene sonuna kadar düzenleme yok

"Bu sene sonuna kadar düzenleme yapılacağını sanmıyorum" diyen Doğan, "Bu konuda en son açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Işıkhan, Bağ-Kurlular’ın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesine yönelik çalışmanın orta vadeli plan içinde olduğunu söyledi. Buna göre önümüzdeki iki yıl içinde bu konuda bir düzenleme yapılacak" ifadelerini kullandı.