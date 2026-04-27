“Bağımsız Kart” tanıtıldı: Harcarken topluma destek dönemi başladı

Ziraat Katılım ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında geliştirilen “Bağımsız Kart”, finansal bir ürün olmanın ötesine geçerek sosyal sorumluluk odaklı yeni bir yaklaşımı temsil ediyor. 2026’nın “Bağımsızlık Yılı” ilan edilmesiyle birlikte duyurulan kart, kullanıcıların harcamalarını doğrudan toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Harcamalar bağışa dönüşüyor

Bağımsız Kart’ın en dikkat çeken özelliği, yapılan harcamaların belirli bir kısmının Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarına bağış olarak aktarılması. Bu sistem, bireylerin günlük tüketim alışkanlıklarını sosyal katkıya dönüştüren sürdürülebilir bir model sunuyor.

Kullanım alanına özel sınırlamalar

Kart, sosyal sorumluluk yaklaşımıyla uyumlu olarak belirli kullanım kısıtlarıyla tasarlandı. Kumar ve bahis siteleri ile alkol ve tütün ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde kullanılamayan kart, bu yönüyle değer odaklı bir finansal araç olarak konumlanıyor.

“Toplumsal dönüşümün parçası”

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, projeyle yalnızca ekonomik değil toplumsal değer üretmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, bağımlılıkla mücadelenin bir tercih değil sorumluluk olduğunu ifade etti. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ise kartın, bağımsız yaşam vizyonunu günlük hayata taşıyan güçlü bir model sunduğunu belirtti.

Ortak mücadele vurgusu

Projeye öncülük eden isimlerden Muhammet Emin Akbaşoğlu da Bağımsız Kart’ın toplumsal farkındalığı artıran önemli bir adım olduğunu belirterek, özellikle gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde bilinç oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Finans ve sosyal sorumluluk birleşiyor

Bağımsız Kart, bireylerin finansal ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda toplumsal fayda üretmelerine imkân tanıyor. Ziraat Katılım, bu modelle katılım finans ilkeleri doğrultusunda hem ürün çeşitliliğini artırmayı hem de sosyal sorumluluk bilincini daha geniş kitlelere yaymayı amaçlıyor.