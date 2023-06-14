Bağyurdu OSB, yeşil OSB olma yolunda ilerliyor

Özlem SARSIN

2008 yılında yeşil OSB olmak hedefiyle kurulan Bağyurdu OSB, bugün geldiği noktada enerji, su ve atık tasarrufunda önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bölgede 90 parsel bulunduğunu ve parsel tahsislerinin tamamlandığını ifade eden Bağyurdu OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın Telseren, “Sadece 1 parselimiz boş. 22 parsel sahibi faaliyetlerine başladı. 9 parsel sahibi ise yapı kullanma izin belgesini almış bulunmakta.

İnşaat aşamasında 13 parselimiz var. Proje aşamasında da 45 parsel var. Önümüzdeki 2 sene içinde proje ve inşaat aşamasında olan firmalarımız yatırımlarını tamamlayacaklar” dedi.

Ayrıca İzmir’deki sanayicilerin genişleme ve büyüme talepleriyle ilgili dönüşlerine istinaden 1000 dönümlük bir genişleme alanı için de çalışmalara başladıklarını söyleyen Telseren, bu konuda bakanlıktan olumlu değerlendirmeler aldıklarını belirtti. İbrahim Aydın Telseren, “Altyapı oluşumumuz da genişleme alanını besleyebilecek güçte. Yeni parsellerimiz açıldığında fabrikalarımızın üretime geçmesi ile istihdamda en az 2-3 kat büyüyeceğiz” dedi.

“GES yatırımımızı devreye alacağız”

Altyapı yatırımlarının yüzde 90’ının tamamlandığını, bugüne kadar 50 milyon dolardan fazla yatırım harcaması yaptıklarını ayrıca 10 milyon dolarlık daha altyapı yatırımı yapılacağını söyleyen Telseren, “Hiçbir kredi kullanmadan, katılımcılarımızın katkıları ile bütün altyapı yatırımlarımızın büyük ölçüde bitirdik. Enerji hatlarımız toprak altında. Yollarımız ağır yüklere dayanacak nitelikte beton olarak yapıldı. Bünyemizde yaklaşık 30 dönümlük bir alana tır parkı kuracağız. Bölgemizde su israfının önüne geçiyoruz.

Dünya Bankası’ndan ‘Yeşil OSB’ olarak 1,6 MW kapasiteli GES yatırımımız için kredi aldık. Türkiye’de güneş enerjisi desteğini Dünya Bankası’ndan alan ilk OSB’yiz. 3-4 ay içinde sistemi devreye alacağız. Kendi enerji ihtiyacımızı buradan karşılayacağız. Öte yandan yeşil OSB kimliğimize yakışan yeşil bir idari bina inşaa etme projemiz var gündemimizde” dedi.

“Konumumuz sanayici için avantajlı”

Yeşil OSB olmanın sağladığı avantajların yanı sıra OSB’nin İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde olması, limanlara, Kemalpaşa Lojistik Köyü’ne, şehir merkezine ve etrafında bulunan Turgutlu, Manisa, Salihli, Kemalpaşa OSB’lere de yakın olmasının da sanayici açısından pek çok kolaylık sağladığına da değinen Telseren, bölgede eğitimli iş gücü bulabilmenin de kolay olduğunu söyledi.

Bölgede makine imalat ve otomotiv yan sanayi firmalarının yoğunlukta olduğunu söyleyen Telseren, “Bölgemizde üretilen ürünler makine ve otomotiv yan sanayi ürünleri olmasından dolayı biraz pahalı ürünler. Bölgemize mobilya sektörü üzerine çok büyük bir yatırım yapılacak ve büyük ölçüde ihracata çalışacak. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda 5 milyar dolarlık bir üretim potansiyeli bekliyoruz” dedi.

“Bölgemizden Avrupa’ya yoğun ihracat var”

Başta Avrupa pazarı olmak üzere dünyaya ihracat yapan güçlü firmaları bölgede ağırladıklarını söyleyen Telseren, “100’den fazla ülkeye ihracat var bölgemizden.

Firmalarımız Ar-Ge çalışmaları bakımında güçlü, bazı fabrikalarda Ar-Ge merkezleri var. Bu nedenle hızlı gelişen, katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği güçlü bir bölge olma yolunda ilerliyoruz. Firmalarımız yeşil dönüşüm konusunda da örnek çalışmalar yapıyor.

2011’ den beri zorunlu olmadığı halde bünyelerinde yağmur suyu hasadı yapan sistemler inşaa ettiler. Sanayicilerimiz yeşil osb’ye dönük yaptığımız yatırımları ceplerine koyup kendi verimliliklerini, karbon analizlerini yaptıklarında göreceli olarak yeşil mutabakatta daha önde olacaklar ve artı puanlar elde edecekler. Avrupa yeşil mutabakatı kapsamında faaliyet gösteren firmalar için bölgemiz cazip” dedi.

Ayrıca TOBB ile yaptıkları anlaşma kapsamında Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi olarak da faaliyet gösterdiklerini belirten Telseren, ayrıca bir de AB projesine imza attıklarını, bu kapsamda iş güvenliği konusunda sürdürülebilir eğitim merkezine sahip olduklarını söyleyerek, “Bugüne kadar yaklaşık 1000 kişiye VR gözlükler ile iş güvenliği konusunda eğitim verdik. Türkiye’de bu konuda çalışan ender OSB’lerden biri olduk ve bu projemizi başarılı bir şekilde tamamladık” sözlerine son verdi.