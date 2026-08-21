Bahçe sektörünün 54 yıllık devi için iflas etti

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ABD'de çim ve bahçe ürünleri sektörünün köklü şirketlerinden BFG Supply Co., yaşadığı finansal sorunların ardından Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurdu. 1972 yılında kurulan şirket, uygun bir alıcı bulunamaması durumunda varlıklarının bir bölümünü veya tamamını tasfiye edebilecek.

BFG Supply ve 16 iştiraki, 18 Ağustos 2026 tarihinde ABD Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme belgelerinde şirketin hem varlıklarının hem de yükümlülüklerinin 100 milyon ila 500 milyon dolar aralığında olduğu belirtildi.

Şirket, öncelikli olarak faaliyetlerini sürdürecek şekilde varlıklarının tamamı veya bir bölümünün satışını hedefliyor. Uygun bir alıcı bulunamaması halinde ise tasfiye seçeneği gündeme gelecek. Satış ve tasfiyenin birlikte uygulanması da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.

Gelirlerdeki düşüş mali yapıyı zorladı

Mahkeme belgelerine göre BFG Supply'ın mali sorunlarının arkasında 2024-2026 döneminde gelirlerin gerilemesi, likidite koşullarının bozulması, tedarikçilerin kredi imkanlarını sıkılaştırması ve işletme sermayesi üzerindeki baskının artması bulunuyor.

Şirketin Yeniden Yapılandırmadan Sorumlu Üst Yöneticisi Adam Zalev, operasyonel iyileştirme çalışmalarının likidite problemlerini çözmekte yetersiz kaldığını ve kapsamlı bir yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

BFG Supply'ın en büyük teminatsız alacaklıları arasında 2,9 milyon doların üzerinde alacakla The Scotts Company bulunuyor. Roxul USA'nın alacağı 2,8 milyon doların, Hawthorne Hydroponics'in alacağı 2,5 milyon doların, Syngenta Crop Protect'in alacağı ise 2,1 milyon doların üzerinde. ICL/Specialty Fertilizers'ın alacağı da 1,5 milyon doları aşıyor.

Sektör büyürken şirket darboğaza girdi

BFG Supply'ın iflas korumasına başvurması, ABD'de bahçe ürünlerine yönelik harcamaların rekor kırdığı bir döneme denk geldi. Garden Research'ün 2026 Ulusal Bahçecilik Raporu'na göre sektördeki tüketici harcamaları 2025'te yüzde 13,5 artışla 79 milyar dolara ulaştı. Çim bakımı kategorisindeki harcamalar ise yüzde 26 yükseldi.

RTM Nexus CEO'su Dominick Miserandino'ya göre sektör büyümesine rağmen tüketicilerin fiyat hassasiyetinin artması BFG gibi tedarikçiler üzerinde baskı oluşturuyor. Tüketicilerin büyük perakende zincirlerine yönelmesi, bu şirketlerin üreticiler üzerindeki fiyat baskısını artırırken söz konusu baskı tedarik zincirinin diğer halkalarına da yansıyor.

Çalışan sayısı 700'den 461'e geriledi

Toptan çim ve bahçe ürünlerinden sera ekipmanlarına, gübreden sulama sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip BFG Supply, ABD'nin 12 eyaletinde 19 tesis ve Kanada'da bir tesis işletiyor.

Şirket ayrıca bireysel müşteriler, küçük işletmeler ve kurumlara yönelik bahçecilik ürünleri satan Greenhouse Megastore isimli e-ticaret platformunu da işletiyor.

Finansal koşulların kötüleşmesi şirketin istihdamına da yansıdı. Bir dönem yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlayan BFG Supply'ın çalışan sayısı yaklaşık 461'e kadar geriledi.