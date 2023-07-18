“Bahreyn’den Bodruma direkt uçuşlar eylül ayına kadar devam edecek"

Bodrum’da hareketliliğin dokuz günlük bayram tatilinde başladığını, dokuz günlük tatilin iç turizme olumlu yansıdığını söyleyen Üsküdarlı, “Amerika, Rusya, İngiltere, Almanya ve Orta Doğu pazarından aldığımız talebe eylül ortasına kadar Bahreyn’in de eklenmesini bekliyoruz” dedi.

Üsküdarlı, Gündoğan’ın son yıllarda popülerliğini daha da artıran bir bölge olduğuna da dikkat çekerek, “Gündoğan restoranları, plajları ile Bodrum’un büyüleyici bölgelerinden.

Lüks hizmet anlayışımızı misafirlerimize her detayda hissettirmek ve ailenin tüm bireylerinin unutulmaz bir tatil geçirmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Gündoğan koyunda yer alan konumumuz, konaklamanın yanı sıra beach ve restoran hizmetlerimiz de talebi dinamik kılıyor. Gelen tekrar geliyor ve bu misafir memnuniyeti konusundaki çalışmalarımızın olumlu bir yansıması” açıklamasında bulundu.

Bahreyn merkezli Gulf Air Havayolu şirketinin, Bahreyn’den Bodrum’a direkt uçuş başlattığını, uçuşların perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştiğini söyleyen Üsküdarlı, “Eylül ortasına kadar devam edecek Bodrum uçuşlarının Ağustos ve Eylül aylarında kadar Bodrum’da hareketliliğe katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.