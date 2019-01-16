Bakan Albayrak: 2018'de kömür üretim hedefi tutturuldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2018'de 100 milyon ton kömür üretme hedefinin tutturulduğunu açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığı azaltma amaçlı 100 milyon ton kömür üretim hedefinin tutturuldu bildirdi.
Albayrak, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Twitter'dan yaptığı açıklamayı paylaştı.
Albayrak, "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan “2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi” hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan “2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi” hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. https://t.co/ApskYTr9gT— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 16, 2019
Bakan Dönmez de, "2018’de, 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye" yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun." dedi.