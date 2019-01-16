ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Bakan Albayrak: 2018'de kömür üretim hedefi tutturuldu

Bakan Albayrak: 2018'de kömür üretim hedefi tutturuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2018'de 100 milyon ton kömür üretme hedefinin tutturulduğunu açıkladı.

Bakan Albayrak: 2018'de kömür üretim hedefi tutturuldu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığı azaltma amaçlı 100 milyon ton kömür üretim hedefinin tutturuldu bildirdi.

Albayrak, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Twitter'dan yaptığı açıklamayı paylaştı.

Albayrak, "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan “2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi” hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez de, "2018’de, 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye" yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun." dedi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.