Bakan Albayrak: Enflasyonda en kötü geride kaldı

03 Ekim 2018

Kötü sürpriz yapan eylül ayı enflasyonunu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gerek piyasa gerek Merkez Bankası çalışmaları açısından bakıldığında beklentilerin üzerinde bir rakamla karşılaştık" dedi.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, gerçekleşen enflasyon rakamının spekülatif fiyat artışlarının algı değil gerçek olduğunu ortaya çıkardığını vurguladı.

"Haftaya enflasyonla mücadele çerçevesini açıklayacağız"

Eylül ayının beklentiler açısından en kötü ay olduğunu ve en kötünün geride bırakıldığını söyleyen Berat Albayrak, "Haftaya enflasyonla mücadele çerçevesini açıklayacağız. Genel anlamda dengelenme sürecini görmeye başladık. Spekülatif atakların püskürtülmesiyle istikrar ve daha iyi bir değerlendirme süreci başladı." dedi.

Albayrak, ekim ayında bu sürecin çok daha pozitif yönde seyredeceğini ifade ederek, yıl sonuna kadar hedeflere yakın gerçekleşmeler göreceklerine inandıklarını iletti.

"Ekim daha somut neticelerin olacağı bir ay olacak"

Etiketlere yansıyan fiyat artışlarına işaret eden Albayrak, "Son iki ayda 22 binden fazla şikayet geldi, biz etkin şekilde sahada mücadele ettik. Bu işin ciddiyeti açısından vatandaş merkezli çok yakın bir süreci ortaya koymamız lazım. Ekim çok daha somut neticelerin olacağı bir ay olacak" dedi.

Enflasyonla mücadelede çerçevesi

Bakan Albayrak şöyle devam etti: "Enflasyonla mücadele kapsamında paydaşların tamamıyla önden görüşme yapacağız. Haftaya fiyatlama, indirim, sorumluluk alma anlamında taşın altına eline koyma noktasında süreç başlatacağız. Tüm bu davranışlar tüm kesimleri etkiliyor. Hep birlikte mücadele elzem. Fiyatlamayı etkileyen sektörler başta olmak üzere görüşmeleri yapıp haftaya bununla ilgili genel kamuoyu açıklamasıyla bunun topyekün mücadele gerektirdiğini seslendireceğiz."

Enflasyonda beklenmedik artış