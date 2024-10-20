Bakan Bayraktar yarın Türkiye’nin 2035 enerji yol haritasını açıklayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarın Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümüne dair 2035 yol haritasını açıklayacak. İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenecek "Enerji Dönüşümü-Yenilenebilir Enerji 2035" tanıtım toplantısına özel sektör temsilcileri, STK'ler, uluslararası şirket yöneticileri, bürokratlar ve basın mensupları katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bayraktar’ın, Türkiye’nin enerji dönüşümü vizyonunu paylaşarak 11 yıllık süreci kapsayan planları detaylandıracağı belirtildi. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ve yeni YEKA duyuruları, iletim hatlarının güçlendirilmesi ve yatırım süreçlerinin hızlandırılması gibi konular masaya yatırılacak.

Bayraktar ayrıca, yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) duyurusunu yapacak ve YEKA yarışmasının kapsamını açıklayacak. Bunun yanında, Türkiye’nin elektrik üretim ve tüketim bölgeleri arasında kurulacak yeni iletim hatlarıyla ilgili bilgiler verecek. Bu hatlar, enerji arz güvenliğini sağlamak ve dağıtım kapasitesini artırmak amacıyla kritik önem taşıyor.

Toplantıda ayrıca, yenilenebilir enerji projeleri ve bu alandaki yatırım izin süreçlerinin hızlandırılması konularında yapılan çalışmaların da detaylandırılması bekleniyor.