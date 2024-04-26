Bakan Bayraktar'dan Türk-Yunan Enerji Forumu’na video mesaj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilk kez düzenlenen Türk-Yunan Enerji Forumu’na bir videomesaj gönderdi.

Türkiye’nin Avrupa’nın enerji güvenliğinde önemli bir rol oynadığını kaydeden Bakan Bayraktar, Forumun, Türkiye ile komşumuz Yunanistan arasında enerji alanında yeni fırsatlar döneminin başlangıcı olmasını ümit ediyoruz.” dedi.

Yeni fırsatlar

Bakan Bayraktar, video mesajında şunları kaydetti:

"Forumun, Türkiye ile komşumuz Yunanistan arasında enerji alanında yeni fırsatlar döneminin başlangıcı olmasını ümit ediyoruz.

Türkiye, Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Bölgesel işbirliğinin sürdürülmesi ulusal ve uluslararası enerji güvenliği hedeflerimizin önemli bir parçasıdır. Ortaklıkları arttırmaya kararlıyız ve hükümetler arası iş birliğinin yanı sıra özel sektör arasındaki çabaları da arttırmaya değer veriyoruz."

Sistemlerin elektrofikasyonu

Bölgenin karbonsuzlaşma çabalarına destek verilmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, "TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) ve IPTO (Yunanistan Bağımsız Enerji Nakil Operatörü) arasındaki en son mutabakat zaptı, arzu ettiğimiz faaliyetlerin bir örneğidir.Enerji sistemlerimizin nihai olarak elektrifikasyonu ve dijitalleşmesi için bölgeyi karbonsuzlaştırma çabalarını desteklemeye devam etmeliyiz." ifadesinde bulundu.