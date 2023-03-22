Bakan Bilgin açıkladı: En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerine zam gelecek mi?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. Ankara’da Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün ile görüşen Bakan Bilgin, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Bilgin, enflasyonun etkisini ortadan kaldırmak için en düşük emekli aylığına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Emeklilere rahat nefes aldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı şekilde çalıştım. Bunu deprem bir müddet etkisiyle ertelenmiş oldu ama bu hafta içinde en geç önümüzdeki hafta bunu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim" diyen Bakan Bilgin, "İnanıyorum ki emeklilerin beklediği onları daha rahat nefes alacak bugünkü tahribatın ekonomideki daha koruyacak önerilerimizin de Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine özel asgari ücret çalışması

Bakan Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği şehirleri kapsayacak şekilde asgari ücret düzenlemesine yönelik bir çalışma olduğunu da söyledi. Bakan Bilgin, "Sınırlı bir bölgeyle ilgili asgari ücret çalışması var, bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağım" diye konuştu.

EYT sorusuna yanıt

Bakan Bilgin, gazetecilerin EYT ile ilgili sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"- 5000'den başlayıp 9000 güne kadar prim ödeyenler var. 9 bin ile 7 bin 200 prim ödeme günü var. Bizim kamuoyuna söylediğimiz şey çok açıktır. Emeklilikte yaşa takılan ne demek, kanun geri işlemiştir. Bu mağduriyet meydana getirmiştir. Hukuk kuralı geri işlemez. Bunu ortadan kaldırdım.

- Emeklilere saygı duyalım, emeklilerle ilgili reform şeklinde düzenleme yapmayı konuşuyoruz."

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlıyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.