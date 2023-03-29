Bakan Bilgin: Asgari ücrete ara zam gündemde yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zam iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, "Asgari ücrete ara zamla ilgili gündemimizde bir şey yok, temmuzda enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu anda gündemimizde değil.” dedi.

Asgari ücret halen 8 bin 500 TL olarak uygulanıyor.

"Gündemde kademeli artış yok”

En düşük emekli maaşı 7500 liraya yükseltilmesi sonrası bu rakamdan yüksek alanlar için de zam beklentisi oluştu.

"Diğer emeklilere zam yapılacak mı?“ sorusunu yanıtlayan Bilgin, "Gündemde kademeli artış yok.” diye konuştu.