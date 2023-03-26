Bakan Bilgin'den bayram ikramiye müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından bayram ikramiyesine yüzde 82 zam yapıldığını ve böylelikle ikramiyenin 2 bin TL'ye çıktığını açıkladı.

Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."