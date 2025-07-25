Bakan Bolat açıkladı: 'Bu yıl savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında 8 milyar doları geçeceğiz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret etti. Bu arada açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Geçen yıl savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında 7 milyar 150 milyon dolar rakama ulaştık, bu yıl 8 milyar doları rahatlıkla aşacağız. Savunma sanayi alanında 90 bini aşan, 100 bine yakın istihdam sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl 8 milyar doları aşacağız"

Fuara 100’e yakın ülkeden katılım olduğuna işaret eden Bakan Bolat, savunma sanayi ürünleri ve hizmet ihracatında da bu yıl 8 milyar doları aşacaklarını da ekledi:

"Türkiye ekonomisinin nereden nereye yükseldiğinin, Türk sanayisinin, Türkiye'nin teknolojik seviyesinin nereden nereye yükseldiğinin en güzel temsil yeri.

Bütün vatandaşlarımızı, bu fuarı gezmeye ve Türkiye'nin başarılarının gururunu paylaşmaya davet ediyorum. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ürünlerinin dünyaya ihraç edilmesi bizim görevimiz. Dünyanın neresine gidersek gidelim, savunma sanayimizden övgüyle bahsediliyor ve savunma sanayisindeki geldiğimiz bu başarı seviyesi aslında Türk sanayisine de büyük bir itibar kazandırıyor.

Savunma sanayisinde bir ülke başarılıysa bütün sanayilerde başarılı şeklinde bir olumlu itibar oluyor, bunu muhataplarımızdan net görüyoruz. Teknoloji ve kalite seviyesi konusunda hiçbir kafalarında endişe kalmıyor. Geçen yıl 7 milyar 150 milyon dolar rakama ulaştık savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında. Her yıl artarak ilerliyoruz. Bu yılda ilk 6 ay itibariyle zaten 3,5 milyar doları geçtik, satışlar yılın ikinci yarısı ve son çeyreğine doğru da hızlanıyor. Biz bu yıl Allah izin verirse 8 milyar doları rahatlıkla aşacağız ve Türkiye'nin ihracat başarısına savunma sanayi büyük bir katkı sağlıyor."

"Savunma sanayisi daha da gelişecek"

Savunma sanayindeki istihdamın 100 bine yaklaştığını ifade eden Bakan Bolat, savunma sanayisinin daha da gelişeceğine vurgu yaptı:

"Bugün 90 bini aşan, 100 bine yakın istihdam sağlayan bir savunma sanayimiz var. 20 milyar dolarlık bir yıllık üretim rakamından bahsediyoruz savunma sanayinde ve dünyada yüzden fazla ülkeye ihracat yapabilen güçlü bir savunma sanayi ihracatımız var. Savunma sanayisi daha da gelişecek.

Türkiye artık Avrasya coğrafyasının en güçlü savunma sanayi ülkelerinin başında geliyor. Afrikası, Asyası, Orta Doğu hatta Avrupa ülkeleri, Güney Amerika da dahil olmak üzere Türk savunma sanayi ürünlerini kullanmaktadırlar. İnşallah daha da gelişerek ilerleyeceğiz, bundan hiç şüphemiz yok. Bu sadece bir ekonomik faaliyet değil veya bir döviz kazandırıcı ihracat faaliyeti değil. O anlamda da çok çok önemli tabii ki ekonomik açıdan, ihracat açısından ama aynı zamanda bağımsızlığımızın teminatıdır savunma sanayi.

Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımızda son birkaç yıldır çok şiddetli savaşlar, çarpışmalar, çatışmalara şahitlik ettik. Onların ortasında Türkiye bir istikrar abidesi, bir istikrar adası gibi gelişmesini devam ettirmekte."

Bakan Bolat ayrıca, savunma sanayisinde kilogram başı ihracatın şu an 68 dolar olduğunu, bu rakamı 100 dolara çıkarmayı hedeflediklerini de kaydetti.