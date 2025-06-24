Bakan Bolat açıkladı: Hizmet ihracatında bu yıl 7,3 milyar TL hibe desteği sağlanacak

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) Kümelenme Konferansı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç'in katılımıyla Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Bolat konferansta yaptığı konuşmada, bu yıl 7,3 milyar lira hizmet ihracatına hibe desteği sağlayacaklarını belirterek, "Toplamda mal ihracatıyla beraber 33 milyarlık desteklerimiz bütün ihracatçılarımıza destek için sunulacak." ifadelerini kullandı.

Mal ve hizmet ihracatı geliri 377 milyar dolar oldu

Türkiye olarak geçen yıl 377 milyar dolar toplam mal ve hizmet ihracatı geliri kazandıklarını aktaran Bolat, "Burada mal ihracatçılarımız yaklaşık 262 milyar dolar katkı yaptılar. Hizmet ihracatçılarımız da 115 milyar dolar katkı yaptılar." dedi.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın senenin başında 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı hedefi koyduğunu anımsatarak, "Bunun için de hizmetin payı 121 milyar dolar olacak, bunu da başaracağız. Ancak bunları konuşurken kafamızı da kuma gömmemeliyiz. Dünyada, bölgemizde, etrafımızda olan bitenleri hep birlikte görüyoruz ve anlık yaşıyoruz. İsrail'in önce Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'daki saldırgan tutumu ve on binlerce kişiyi katletmesi, soykırım uygulaması ve giderek pervasızlaşması, daha sonra İran'a 13 Haziran günü saldırması, yaklaşık on günlük savaş halinden sonra bugün ateşkes ilan edildi. İki taraf da ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Sabah uyandığımızda sevindirici bir haber olarak karşılaştık. Başta altın ve petrol fiyatlarında ciddi bir geriye düşüş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin hizmet ihracatında büyüme oranı

Bakan Bolat, hizmet ihracatında Türkiye'nin dünyadaki payının 2002'de yüzde 0,89 olduğunu, geçen yıl ise yüzde 1,32'ye yükseldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin dünyada hizmet ticaretinde en çok fazla veren ülkeler sıralamasında beşinci olduğunu belirten Bolat, "Birinci sırada ABD, devamında İngiltere, İspanya, Hindistan var. Beşinci sırada Türkiye Cumhuriyeti var." açıklamasını yaptı.

Bolat, 22 yıllık dönemde dünyada hizmet ihracatının yıllık büyüme oranı yüzde 8 iken Türkiye'de yüzde 10 olduğunu ifade ederek, "Dünyada hizmet ihracatçılarımız iz bırakıyorlar. Turizmde, taşımacılıkta, hava, deniz, demir, kara yollarında, eğitimde, sinema, kültür alanında, fuarcılıkta, sağlık hizmetlerinde, eğitim hizmetlerinde, yazılım programlarında, bilişimde büyük başarılar sağlıyorlar.

Birçoğunda ilk onun içindeyiz. Müteahhitlik sektöründe dünyada ikinciyiz. Çin'in ardından yaklaşık 540 milyar dolarlık ihaleler kazandı müteahhitlerimiz. Geçen yıl 28,5 milyar dolarlık ihaleler kazanmışlardı. Fuarcılıkta 903 bin uluslararası katılımcıyla dünyada 10'uncuyuz. Sinema, film sektöründe dünyada ilk 5'in içindeyiz."

Her gün 800 milyon dünya seyircisinin Türk filmlerini izlediğine dikkati çeken Bolat, "Yurt dışına gittiğimiz zaman ilk duyduğumuz kelimelerden birisi Türk dizileri oluyor. Eğitim hizmetlerinde 337 bin uluslararası öğrenciyle dünyada ilk 10 içindeyiz." diye konuştu.

"Türkiye, müteahhitlik sektöründe dünyada ikinci"

Bakan Bolat, Türkiye'nin müteahhitlik sektöründe dünyada 2’nci sırada olduğunu ifade ederek, fuarcılıkta 903 bin uluslararası katılımcıyla dünyada 10’uncu, sinema-film sektöründe dünyada ilk 5’in içinde olunduğunu söyledi.

Eğitim hizmetlerinde 337 bin uluslararası öğrenciyle dünyada ilk 10 içerisinde yer alındığını aktaran Bolat, "Bilişim sektöründe 4,9 milyar dolar ihracat geliri sağladık. Sağlık turizminde 6 kat artışla 3 milyar dolar ihracat gerçekleşti, 1,6 milyon sağlık turistini ağırladık. Sağlık turizminde de alacağımız daha yollar var. Taşımacılık-lojistik sektöründe 40 milyar dolar ihracatımız var, 100 milyar dolarlık ciro var. Türkiye'nin milli gelirinin 13’te 1’i lojistik sektöründe sağlanıyor." dedi.

Bolat, bu yıl 7,3 milyar lira hizmet ihracatına hibe desteği sağlayacaklarını dile getirerek, "Toplamda mal ihracatıyla beraber 33 milyarlık desteklerimiz bütün ihracatçılarımıza sunulacak. Hizmet ihracat desteklerimizle alakalı program hazırladık. Pazara giriş, fuar alanı yapımı, yurt dışı lojistik dağıtım ağlarını da prefinansman protokollerine dahil ettik. Biz sadece doğrudan destekler vermiyoruz, ihracatçılarımızın finansmana ulaşımını kolaylaştırmak için de prefinansman imkanları sunmaya yönelik projeler hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HİSER projelerinden yaklaşık bin firma yararlandı"

HİSER projelerinde yaklaşık bin firmanın yararlandığını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"115 milyar dolarlık ihracat bu performansla alakalıdır. HİSER, ihracat ile ilk kez tanışan işletmeleri küresel marka haline getirmek için de desteklemektedir. İhracata hazırlık süreci açısından HİSER projesi çok iyi bir başlangıç platformudur, hizmet ihracatı ailesine katılacaklara tavsiye ediyoruz. Bütün destek programlarımız ihracatçılarımızın hizmetindedir.

Bu yıla 77 eylemden oluşan ihracat eylem programı ile başladık, bunları tanıttık. Bunlar içinde hizmet ve mal ihracatına yönelik programlarımız var. Finansman konusunda Eximbank üzerinden piyasa maliyetlerinin yarısı kadar maliyetle finansmana ulaşım imkanları sunuyoruz. Vergi indirimi dahil birçok kalemlerde önemli destekler var. HİSER projesi kapsamında yapılan 43 projeyi çok değerli buluyoruz. Bunların devam etmesini diliyoruz. Bugün 6 projeyi ödüllendiriyoruz."