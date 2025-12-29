Bakan Bolat: Gümrüklerde yakalama değeri 2025’te 98,5 milyar liraya ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde "2025 Yılı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyetleri Toplantısı"na katıldı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak bir yandan yasal ve haklı ticaretin kolaylaştırılmasını sağlarken diğer yandan da yasa dışı ve kaçak ticaretin önlenmesi görevini eş zamanlı olarak büyük bir titizlikle yerine getirdiklerini, Gümrük Muhafaza ekiplerince bu yıl rekor nitelikte yakalamalar gerçekleştiğini söyledi.

Halk sağlığının korunması, nesillerin başta uyuşturucu olmak üzere zararlı maddelerden korunması, yasa dışı ticaretin yerli ve milli üretime zarar vermesi veya rekabet şartlarını bozmasını engellemek adına bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bolat, 2021'de 7,8 milyar lira, 2022'de 12 milyar lira, 2023'te de 23,1 milyar liralık yakalama gerçekleştiğini ifade etti.

Bolat, geçen yılı da 55,22 milyar liralık yakalamayla bitirdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"2025'te geçen yıla göre yüzde 79 artışla 98,5 milyar liralık yani 100 milyar liraya yakın ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Tütün, tütün mamulü, içki, tekstil, kumaş, değerli maden, araç ve makine eşya grupları başta olmak üzere ticari eşya yakalamasında da her sene büyük artışlar görülmektedir."

Uyuşturucu madde yakalamasında rekor

Uyuşturucu maddeyle mücadele konusunun en çok dikkat ettikleri alanların başında geldiğini vurgulayan Bolat, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Bolat, Gümrük Muhazafa ekiplerince 2021'de 4 milyar 750 milyon lira, 2022'de 6 milyar 600 milyon lira, 2023'te 5,5 milyar liralık uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 24,33 ton uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi ve bunun değeri 30,55 milyar liraydı. Bu yıl da miktarda yüzde 38, değerde de yüzde 47'lik artışla 45 milyar lira değerinde 33,66 ton rekor uyuşturucu madde yakalamasına imza attık. Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tek seferde 1 ton 869 kilogram metamfetamin, Tekirdağ Limanı'nda 1 ton 154 kilogram esrar, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 869 kilogram esrar gibi yüksek miktarlı yakalamalar gerçekleştirildi."

Farklı bir yerden Türkiye'ye gelip buradan da başka ülkelere götürülmesi istenen yasaklı maddelere yönelik de yakalamalar gerçekleştirildiğine işaret eden Bolat, bu noktada Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) birimi ile de irtibatlı olarak çok sayıda yakalamaya imza atıldığını, şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldığını dile getirdi.

"10,7 milyon elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirildi"

Bolat, yakalanan uyuşturucuların savcılık gözetiminde imha edildiğini ve yakalama sonrası ilgi mercilerce adli işlemlerin başlattığını ifade ederek, adil piyasanın temelinin güçlü gümrükle atıldığını vurguladı.

Kaçakçılık ve yasa dışı ticaretle mücadele görevi yerine getirilmemesi durumunda rekabetin ve adil ticaretin ortadan kalkacağını belirten Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Gümrük tarifelerinden kaçmak isteyen kişi veya kuruluşlarla amansız mücadelemiz devam edecek. Bu kapsamda Türkiye'ye yasal mevzuata aykırı şekilde getirilen döviz ve liraya yönelik titiz çalışmalar sonucunda 514 milyon lira değerinde 102 olaya müdahale edildi. Değerli maden ve altın kaçakçılığında 2025'te yaklaşık 19 tonluk yakalamaya imza attık. Akaryakıt kaçakçılığını önleme noktasında 152 milyon lira değerinde 3 bin 725 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bunun yanında tütün ve tütün mamullerinde 1,4 milyar liralık yakalama gerçekleştirildi ve 2 bin 434 olaya müdahale edildi. Masum gibi gösterilmeye çalışılan elektronik sigaraya yönelik yakalamalarımızda da 2025'te 571 milyon lira değerinde 10 milyon 705 bin elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirildi."

Bolat, toplumun sağlığı açısından büyük önem oluşturan tarım ve hayvancılıkta da bu yıl 147 milyon liralık yakalama gerçekleştirildiğini belirterek, "Başta kumaş olmak üzere birçok tekstil ürününde de tam 5 milyar 65 milyon liralık kaçak eşya yakalandı. Böylece 2025'te geçen yıla göre yüzde 117 artışla 53,7 milyar liralık kaçak ticari eşya yakalaması gerçekleştirildi." diye konuştu.