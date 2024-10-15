Bakan Bolat: Türkiye ekonomisini uluslararası yatırımla güçlendireceğiz
Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi öncesi gerçekleştirilen WCF Genel Konsey Toplantısı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Çok iddialı bir program takip ediyoruz.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Ekonomide buna ‘istikrarlı stabilizasyon’ diyoruz. Stabil büyüme, düşük enflasyon ve ihracatın önderlik ettiği bir büyüme modeli. Geçen yıl başladık ve önümüzdeki 3 yılı bu programı takip ederek tamamlayacağız.
Hedefimiz, 2027’ye kadar Türkiye’nin GSYH’sini 1.7 trilyon dolara, ortalama büyüme oranını %4’e çıkarmak. Mal ihracatında 320 milyar dolar, hizmet ihracatında 160 milyar dolar hedefliyoruz” diye konuştu. Bolat, Türkiye'ye 2003’ten bu yana 269 milyar doları aşan doğrudan yatırım geldiğini kaydetti. Türkiye’de uluslararası yatırımın istihdam içindeki payının %8, ihracatta da %30 olduğunu aktaran Bolat, uluslararası doğrudan yatırımlardan alınan payı %1.5’e çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.
“Lojistikten daha fazla pay almalıyız”
Türk firmalarının uluslararası arenadaki başarılarına da işaret eden Bolat, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışındaki proje hacminin 514 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Bolat, “Bu rakam, müteahhitlerimiz uluslararası ihalelerde 12 bin 300 projeyi kazandığı anlamına geliyor. Bu projeler 143 farklı ülkede. Firmalarımız dünyada 2. sırada” dedi.
Türkiye’nin 56 milyar dolarlık gelirle turizmde de parlak bir dönem geçirdiğini anlatan Bolat, bu yıl 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedeflendiğini hatırlattı. Türkiye’nin lojistik hizmetlerinde Avrupa’da 5., dünyada 15’inci olduğunu dile getiren Bolat, bu pazardan daha fazla pay almak istediklerini vurguladı. Bakan, “Lojistik açısından bakıldığında gerçekten Türkiye eşsiz bir ticaret habitatı. Akdeniz ülkeleri, Afrika ve Arap ülkeleri ile İstanbul Boğazı ve Çanakkale boğazları aracılığıyla, Atlantik’e de Cebelitarık aracılığıyla bağlanıyor. Süveyş Kanalı da buna aracılık ediyor.
Türkiye, GSYH olarak bakıldığında 1.2 trilyon dolarlık bir değer taşır bu bölgede. 600 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Türkiye global ekonominin ve ticaretin önemli bir aktörü” dedi. Bakan Bolat, Türkiye’nin yüzyıllar boyunca İpek Yolu’nu Avrupa ile bağladığını ifade ederek, şimdi de aynı şeyi Zengezur Koridoru sayesinde Kuşak ve Yol Girişimi ile Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden gerçekleştirmek istediklerini söyledi.
“Oyunun adı sanayi politikası”
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Başkanı Philippe Varin, Türkiye’de bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi. Dünya ticaretinde oyunun zemininin değiştiğini belirten Varin,“Bugün oyunun adı sanayi politikası. Karşımızda binlerce ticaret bariyeri var. İkinci zorluk da iklim ve dijital dönüşüm. Tahkim kurulumuzda 20 milyar dolarlık davalarla uğraşıyoruz. Bu dönüşümde KOBİ’ler ve odaların büyük rolü var” dedi.