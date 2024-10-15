Bakan Bolat: Türkiye ekonomisini uluslararası yatırımla güçlendireceğiz

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Eko­nomide buna ‘istikrarlı stabi­lizasyon’ diyoruz. Stabil büyü­me, düşük enflasyon ve ihraca­tın önderlik ettiği bir büyüme modeli. Geçen yıl başladık ve önümüzdeki 3 yılı bu programı takip ederek tamamlayacağız.

Hedefimiz, 2027’ye kadar Tür­kiye’nin GSYH’sini 1.7 trilyon dolara, ortalama büyüme ora­nını %4’e çıkarmak. Mal ihra­catında 320 milyar dolar, hiz­met ihracatında 160 milyar do­lar hedefliyoruz” diye konuştu. Bolat, Türkiye'ye 2003’ten bu yana 269 milyar doları aşan doğrudan yatırım geldiğini kaydetti. Türkiye’de uluslara­rası yatırımın istihdam içinde­ki payının %8, ihracatta da %30 olduğunu aktaran Bolat, ulusla­rarası doğrudan yatırımlardan alınan payı %1.5’e çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

“Lojistikten daha fazla pay almalıyız”

Türk firmalarının uluslara­rası arenadaki başarılarına da işaret eden Bolat, Türk müte­ahhitlik sektörünün yurt dışın­daki proje hacminin 514 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Bolat, “Bu rakam, müteahhitlerimiz uluslararası ihalelerde 12 bin 300 projeyi kazandığı anlamı­na geliyor. Bu projeler 143 farklı ülkede. Firmalarımız dünyada 2. sırada” dedi.

Türkiye’nin 56 milyar dolarlık gelirle turizmde de parlak bir dönem geçirdiğini anlatan Bolat, bu yıl 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedeflendiğini hatırlattı. Tür­kiye’nin lojistik hizmetlerinde Avrupa’da 5., dünyada 15’inci olduğunu dile getiren Bolat, bu pazardan daha fazla pay almak istediklerini vurguladı. Bakan, “Lojistik açısından bakıldığın­da gerçekten Türkiye eşsiz bir ticaret habitatı. Akdeniz ülkele­ri, Afrika ve Arap ülkeleri ile İs­tanbul Boğazı ve Çanakkale bo­ğazları aracılığıyla, Atlantik’e de Cebelitarık aracılığıyla bağ­lanıyor. Süveyş Kanalı da buna aracılık ediyor.

Türkiye, GSYH olarak bakıldığında 1.2 trilyon dolarlık bir değer taşır bu böl­gede. 600 milyar dolarlık dış ti­caret hacmiyle Türkiye global ekonominin ve ticaretin önem­li bir aktörü” dedi. Bakan Bolat, Türkiye’nin yüzyıllar boyunca İpek Yolu’nu Avrupa ile bağla­dığını ifade ederek, şimdi de ay­nı şeyi Zengezur Koridoru sa­yesinde Kuşak ve Yol Girişimi ile Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden gerçekleştirmek is­tediklerini söyledi.

“Oyunun adı sanayi politikası”

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Başkanı Philippe Varin, Türkiye’de bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi. Dünya ticaretinde oyunun zemininin değiştiğini belirten Varin,“Bugün oyunun adı sanayi politikası. Karşımızda binlerce ticaret bariyeri var. İkinci zorluk da iklim ve dijital dönüşüm. Tahkim kurulumuzda 20 milyar dolarlık davalarla uğraşıyoruz. Bu dönüşümde KOBİ’ler ve odaların büyük rolü var” dedi.