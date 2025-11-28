Bakan Bolat verileri açıkladı: Fas ile ticarette büyük sıçrama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Fas İşletmeleri Genel Konfederasyonu (CGEM) ortaklığında düzenlenen Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu’na katılarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Bolat, konuşmasında Türkiye ile Fas arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak bu ilişkinin ‘kazan-kazan’ temeline dayalı şekilde ilerlediğini söyledi.

"Fas ile ilişkiler 20 yılda büyük ilerleme kaydetti"

Türkiye ile Fas’ın jeostratejik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olduğuna dikkat çeken Bolat, “Türkiye-Fas ilişkileri son 20 yılda büyük ilerleme kaydetti. 2006 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın ardından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler hız kazandı. Fas ve Türkiye, hem AB ile yaptıkları anlaşmalar hem de stratejik konumları itibarıyla yatırım, sanayi ve ticaret alanlarında önemli bir ortaklık içindedir. Fas; AB, Afrika ve ABD’ye açılım açısından, Türkiye ise Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerine erişim bakımından kritik bir konuma sahiptir. Her iki ülke de aldıkları uluslararası yatırımlar sayesinde endüstri alanında entegre değer zincirlerine dahil eklemlenmiştir’’ sözlerini aktardı.

"Dış ticaret hacmi 5 milyar dolar"

Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin son 20 yılda ciddi ölçüde büyüdüğünü belirten Bakan Bolat, “Türkiye olarak 2003 yılından bu yana Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkileri geliştirme stratejisini uygulamaktayız. Türkiye-Afrika ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi 2003 yılında 5,5 milyar dolar iken, 2024 sonunda 37 milyar dolara yükselmiş ve 6,5 kat artış göstermiştir. Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması’sının yürürlükte olduğu son 18 yılda Fas’ın Türkiye’ye ihracatı 9 kat, Türkiye’nin Fas’a ihracatı ise 8 kat artmıştır. 2024 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu ticaretin dengeli ve ‘kazan-kazan’ anlayışıyla sürmesini arzu ediyoruz’’ dedi.

Türk firmalarının Fas’taki yatırımlarına da değinen Bolat, “Ticaretin yanı sıra yatırımlar da ilişkilere önemli katkı sağlamaktadır. Yatırımlardan çekinmemek gerekir; yatırımlar arttıkça dış ticaret de hızlanmaktadır. Fas’ta yaklaşık 200 yatırımcımız 1 milyar dolar civarında ekonomik katkı sunmaktadır. Bu toplantı, Türk ve Faslı iş insanlarının yatırım ve ticaret görüşmeleri yapacağı önemli bir buluşmadır. Otomotiv, tekstil ve müteahhitlik sektörlerinin temsilcileri burada yer almaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Türk müteahhitlerinin Afrika genelinde bugüne kadar 100 milyar dolara yakın proje hayata geçirdiğini söyleyen Bakan Bolat, Fas özelinde ise 4,2 milyar dolar tutarında iş üstlenildiğini aktardı.

Fas’ın 2030 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türk şirketlerinin de rol almasını beklediklerini belirten Bolat, “Fas’ın 2030 yılında İspanya ve Portekiz ile ortak ev sahipliği yapacak olması önemli bir gelişmedir ve kardeş ülke Fas’ın kalkınmasına güçlü katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda, karayolu, demiryolu ulaşım ağlarının yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin arttırılması, havalimanlarının kapasitelerinin arttırılması, yeni stadyum inşaatları ve mevcut statların modernizasyonu, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve yeni hastanelerin inşası, yeni otellerin inşası ön plana çıkan alanlardır. Türk müteahhitlik firmalarının sahip oldukları geniş tecrübelerle bu çalışmalara da katkı yapmasından memnuniyet duyacağız’’ diye konuştu.