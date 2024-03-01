Bakan Bolat: Yarın müjdeler açıklayacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği Konya Hemşehri Buluşmaları programındaki konuşmasında, ekonomik verilerden bahsetti.

Bolat, dün milli gelir rakamlarının açıklandığını belirterek, "Tarihimizde ilk defa 1 trilyon doları aşarak, 1 trilyon 100 milyar dolarlık milli gelire ulaştık. Kişi başı milli gelir de 13 bin 110 dolara ulaştı" dedi.

Yarın Adıyaman'a gideceklerini aktaran Bolat, orada da dış ticaret rakamlarını açıklayacaklarını anımsattı.

Dokuz aydan bu yana ihracatın her ay aylık rekor kırdığına dikkati çeken Bolat, "Yarın da ihracat artışı, ithalat azalışı, dış ticaret açığı azalışı konusunda müjdeler açıklayacağız." diye konuştu.