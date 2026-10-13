Bakan Bolat'tan cari açık değerlendirmesi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 Ağustos ayına ilişkin cari işlemler hesabı istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Bolat, cari denge ve ihracattaki gelişmelere ilişkin verileri paylaşırken, yılın kalanına ve Orta Vadeli Program dönemine yönelik beklentilerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan ticaret programına işaret eden Bolat, ağustosta cari işlemler hesabının 4,1 milyar dolar fazla verdiğini bildirdi.

İlk sekiz ayda cari açık 31,5 milyar dolar

Bolat'ın paylaştığı verilere göre, Ağustos 2025'te 4,6 milyar dolar olan cari işlemler fazlası, bu yılın aynı ayında 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk sekiz ayında cari açık 31,5 milyar dolar olurken, ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış cari açık 42,1 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Altın ve enerji hariç tutulduğunda ise yıllıklandırılmış cari işlemler hesabı 26 milyar dolar fazla verdi.

Mal ve hizmet ihracatı 405,3 milyar dolara yükseldi

Ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 125,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde yıllıklandırılmış seyahat gelirleri 60,1 milyar dolar, taşımacılık gelirleri ise 44,3 milyar dolar oldu.

Mal ve hizmet ihracatının yıllıklandırılmış toplamı da yüzde 3,8 artışla 405,3 milyar dolara çıktı.

Eylülde de cari fazla bekleniyor

Bolat, eylül ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azalarak 5,2 milyar dolara gerilediğine dikkat çekti. Bu gelişmenin cari dengeye yansımasına ilişkin "Bu kapsamda ağustos ayı ardından eylül ayında da cari işlemler hesabında fazla verilmesi beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ile artan oynaklığın cari denge açısından risk oluşturmaya devam ettiğini belirten Bolat, ihracatın yılın kalanında cari işlemler dengesini desteklemesinin beklendiğini aktardı. Cari açığın milli gelire oranının da tarihsel ortalamaların altında kalmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Cari açığın milli gelire oranına dikkat çekti

Bolat, küresel risk ve belirsizliklere rağmen cari açığın milli gelire oranının 2025'te yüzde 1,9 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Bu oranın, 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,3 olduğunu belirtti.

Böylece cari açığın milli gelire oranı, 2002-2025 dönemindeki yüzde 3,4'lük tarihsel ortalamanın altında kalmayı sürdürdü.

2029 için ihracat ve cari açık hedefi

Bolat, 2027-2029 Orta Vadeli Programı kapsamında, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda mal ihracatındaki artışın ve turizm başta olmak üzere hizmet gelirlerindeki yükselişin devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Program dönemi sonuna ilişkin hedefi paylaşan Bolat, "Bu doğrultuda, program dönemi sonunda mal ve hizmet ihracatı toplamının 450 milyar dolara ulaştırılması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

İhracatta öngörülen bu performansın cari dengedeki iyileşmeyi desteklemesi ve cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2029'da yüzde 1,6'ya gerilemesi bekleniyor.

"Temel önceliğimiz olmaya devam edecek"

Bolat, Bakanlık olarak ihracat destekleri, ticaret diplomasisi, pazar ve ürün çeşitlendirmesiyle ihracatı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Mal ve hizmet ihracatındaki kazanımların kalıcı hâle getirilmesi ve dış ticaret dengesinin cari işlemler dengesine sürdürülebilir katkı sağlaması temel önceliğimiz olmaya devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat" vizyonuna da değinen Bolat, Türkiye'yi dünya ihracat sıralamasında daha üst basamaklara taşımak için çalıştıklarını ifade etti.