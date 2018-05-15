Bakan Elvan işsizlik rakamlarını değerlendirdi

15 Mayıs 2018

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Ekonomimiz dünyada ve bölgede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen emin adımlarla yoluna devam etmekte, güçlü büyüme ve güçlü istihdam hedefini korumaktadır." ifadesini kullandı.

Elvan, yazılı açıklamasında, şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Ekonominin her dönem 1 milyonun üzerinde istihdam oluşturma potansiyelini sürdürdüğünü belirten Elvan, uygulamaya konulan istihdam teşvikleri, artan ihracat, mal ve hizmet üretiminde görülen yükselişin de etkisiyle Şubat 2018 döneminde oluşturulan net ilave istihdamın 1 milyon 210 bine ulaştığını bildirdi.

Elvan, iş gücüne katılım oranındaki artışın bu yıl da sürdüğüne işaret ederek, geçen yılın aynı dönemine göre iş gücüne katılım oranının 0,4 puan artarak yüzde 52,2'ye yükseldiğini vurguladı.

Özellikle kadınların iş gücüne katılım oranındaki artışın güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Elvan, "Son dönemlerde gözlenen yüksek iş gücüne katılım oranları ve daha yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması, ekonomideki istihdam oluşturma kapasitesinin devam ettiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İşsizlik oranı yüzde 10,6'ya geriledi

"Nitelik de iyileşiyor"

Genç işsizliğin şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 puan gerileyerek yüzde 19 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Elvan, şunları kaydetti:

"İstihdamın sadece nicelik değil, kapsayıcılık yönü de iyileşmeye devam ediyor. Bu bağlamda ekonomimizin iş gücüne katılan genç nüfusumuzu istihdam etme kapasitesi artmaktadır. 2017 yılının ikinci yarısından itibaren sanayi istihdamında gözlenen pozitif katkı diğer göstergelerde olduğu gibi 2018 yılında da sürmektedir. Bu gelişmeler, büyümenin kompozisyonuna dair olumlu işaretler vermektedir. Sanayi sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre 376 bin kişi artarken, hizmetler sektöründeki artışlar da sürmektedir. Hizmetler sektörü istihdamında inşaat dahil 887 bin kişilik artış kaydedilmiştir."

Geçen yılki verilerin ekonominin beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğini gösterdiğini vurgulayan Elvan, "2018 yılında da ekonomimiz dünyada ve bölgede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen emin adımlarla yoluna devam etmekte, güçlü büyüme ve güçlü istihdam hedefini korumaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA