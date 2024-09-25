Bakan Fatih Kacır: Apple'dan Türkiye'de AR-GE adımları bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

Kacır, Türkiye'nin uluslararası yatırımlar ve yüksek teknoloji alanlarında önümüzdeki dönemde büyük adımlar atacağını söyledi. Apple gibi dev şirketlerle yapılan görüşmelerin Türkiye'ye olan güveni artırdığını vurgulayan Kacır, Türkiye'nin yeni teşvik programları ve AR-GE projeleriyle ekonomik kalkınma hızını artırma hedefinde olduğunu belirtti.

'Daha fazla katkı için çaba sarf ediyoruz'

New York'taki temasları kapsamında Apple Başkan Yardımcısı Nick Ammann ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Kacır, Apple'ın Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sunması için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Kacır, “Son dönemde yüksek teknoloji merkezleri oluşturmak adına yeni teşvik programları ilan ettik. Özellikle AR-GE ve yatırım süreçlerine ilişkin kamu desteklerini artırıyoruz ve bu programları da uluslararası şirketlerle paylaşıyoruz” dedi.

'Yeni adımlar bekliyoruz'

Apple'ın Türkiye'deki ekosistemine ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Kacır, “Apple Başkan Yardımcısı, dünyada en çok indirilen ve gelir üreten uygulamalar arasında Türkiye'den örneklerin olduğunu belirtti. Ancak işbirliğimizin daha da gelişmesi için Apple'ın Türkiye'de AR-GE ve inovasyon alanında yeni adımlar atmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TOGG'dan otonom teknoloji için ekip

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un da gündemde olduğunu belirten Kacır, Ankara'da otonom araç teknolojilerini geliştirmek üzere bir ekip kurulduğunu, TOGG'un bu alandaki rekabet gücünü artırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakan Kacır, "TOGG'un küresel pazarlarda rekabet edebilmesi için AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini sürdürüyoruz. Türkiye olarak milli markamıza destek vermeye devam edeceğiz" dedi.