Bakan Fidan: Türkiye ve BM'nin Tahıl Koridoru için ciddi arayışları var

Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Tahıl Anlaşması Girişimi'nin devam etmesi için Türkiye'nin yeni girişimlerde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Fidan, "Ukrayna tahılının dünya pazarlarına erişiminin sağlanması dünya gıda güvenliği açısından fevkalade önemli." dedi.

'Afrika ülkeleri için önemli'

Fidan, Ukrayna tahılının özellikle Afrika ülkeleri ve az gelişmiş ülkelerin gıda güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin girişimleriyle tahıl anlaşmasının sağlanması sürecini anımsattı.

Tahıl anlaşmasının 17 Temmuz'a kadar "fevkalade şekilde bir kesinti olmadan işlediğini" söyleyen Fidan, "Seçimlerden birkaç hafta önce tekrar kesilmesi söz konusuydu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) tekrar araya girerek, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile konuşarak sürecin uzamasını sağlamıştı. Bu kez 17 Temmuz'dan itibaren sürecin uzatılmayacağına ilişkin Rusya tarafından bir beyanat var. Buna mukabil BM'nin ve bizim tekrar süreci nasıl hayata geçirebiliriz diye ciddi arayışlarımız var." diye konuştu.

'Fiyatları ciddi şekilde etkileyecek'

Bakan Fidan, tahıl anlaşmasıyla 33 milyon ton tahılın dünya marketlerine ulaştığını belirterek, bu tahılın ulaşmaması durumunda dünya gıda güvenliğinin büyük tehlikeye girebileceğini, gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların ekonomileri ciddi şekilde etkileyeceğini, beslenme sorunu olan ülkelerdeki açlık sorununun daha da şiddetli hale geleceğini söyledi.

Fidan, bu nedenle tahıl anlaşmasını tekrar hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getirdi.