Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın istihdamına 2 milyar TL’lik destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) ile kadınların işgücüne katılımına yönelik önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti.

Işıkhan, yalnızca kadın istihdamını artırmakla kalmadıklarını, aynı zamanda sosyal güvenlik sisteminin güçlenmesine ve işgücü piyasasının daha kapsayıcı hale gelmesine katkı sunduklarını vurguladı.

Projeyle birlikte toplamda 2 milyar TL’ye yakın hibe desteği sağlandığını kaydeden Işıkhan, bu desteklerin kayıtlı istihdamı teşvik etmek amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti.