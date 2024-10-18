Bakan Işıkhan: Adaletli çalışma ortamı sanayimizin geleceği için zorunluluk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) 51. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, sağlıklı ve adaletli bir çalışma ortamının oluşturulmasının sanayi sektörü ve iş gücünün geleceği açısından bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

İstanbul Sarıyer'deki Grand Tarabya Otel'de düzenlenen Genel Kurulda konuşan Bakan Işıkhan, MESS’in sanayi sektörüne kazandırdığı dinamizmle önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Ayrıca, MESS’in çalışanların gelişimi için sağladığı eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleriyle de beşeri sermayeyi güçlendirdiğini dile getirdi.

Adaletli çalışma ortamı bir zorunluluktur

Işıkhan, "Adaletin tam manasıyla tesis edildiği, sağlıklı işleyen bir çalışma ortamı oluşturmak, gerek sanayimizin geleceği, gerekse mevcut iş gücü potansiyelimizin geleceği için bir tercih değil adeta bir zorunluluktur. Bu sebeple, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iş gücünü desteklemek, çalışma barışını korumak ve iş dünyasında güveni, verimliliği ve refahı artırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

Çatışmacı değil uzlaşmacı yaklaşım

Bakan Işıkhan, çalışma hayatında çatışmacı bir anlayış yerine uzlaşmacı bir yaklaşımı benimsediklerini belirtti. Dijitalleşme ve robotik teknolojilerin iş dünyasında büyük bir dönüşüm başlattığını söyleyen Işıkhan, "Yeni nesil çalışma modellerini ve teknolojileri çalışma hayatına entegre ederek Türkiye’nin bu alanda oyun kurucu olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi üretim üssü haline getireceğiz

Sanayiciler ve işçilerle birlikte Türkiye’yi dünyanın en önemli üretim üslerinden biri haline getirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Işıkhan, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.