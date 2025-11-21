Bakan Işıkhan duyurdu! Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayarak sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Komisyon aralık ayının başlarında toplanacak

Bakan Işıkhan, yeni asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl da aralık ayının başlarında toplanacağını duyurdu. Komisyonun, işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceğini belirtti.

"Temel öncelik sosyal diyalogla uzlaşmaya varmak"

Sürece ilişkin temel önceliklerinin sosyal diyalog olduğunu belirten Işıkhan, "Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, komisyonun hem çalışanların alım gücünü koruyacak hem de işverenlerin üretim ve istihdam kapasitesini gözeten bir seviyede uzlaşacağına inandığını belirterek, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.