Bakan Işıkhan: Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "2024'te geçerli olacak asgari ücretin herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda "2024 yılı asgari ücretini belirlemek için aralık ayı başında komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kulandı.

"Komisyonumuz yine toplanacak"

Yaklaşık milyona yakın kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammına da değinen Bakan Işıkhan, “Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda hem işçi hem de işveren kesiminin oy birliğiyle asgari ücreti net 11.402 liraya yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 lira olan bu rakamı, reel olarak yüzde 237 artırmış olduk. Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Bildiğiniz üzere tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin, vergi dışında bırakılmasını sağlamıştık. Dolayısıyla asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir” şeklinde açıklamada bulundu.