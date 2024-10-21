Bakan Işıkhan: Prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Işıkhan, ‘Yenidoğan çetesi soruşturması’ başta olmak üzere, gündemdeki gelişmeler ile çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* (FETÖ elebaşının ölümü) Alçak örgütün elebaşının devletimize, milletimize, dinimize ihanet ettiğini, verdiği zararları unutmayacağız.

*(Yenidoğan soruşturmasındaki hastaneler) Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat iptaliyle özel hastanelerin ödemeleri durduruldu, bunlar da kapatıldı.

*Emeklilik sistemi ile çok fazla oynamak istemiyoruz. SGK ve bakanlık olarak çalışanlarımızın daha çok çalışmasına sistemde kalmalarına ihtiyacımız var. Emeklilik zaten bir hak. Elimiz, ayağımız tutuyorken çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Sistemde ne kadar daha kalırlarsa emekli aylıklarının da o oranda artacağını ön görüyoruz.

*OVP çerçevesinde temel hedefimiz vatandaşlarımızın yaşam refahını yükseltmektir. Emeklilik ile ilgili köklü bir değişiklik öngörmüyoruz. Bununla birlikte emekliliklerimizin yaşam standartlarının yükselmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışanlarımızın daha çok üretimine ve çalışmasına ihtiyacımız var.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?

*Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili bakanlığımızın herhangi bir çalışması yok.

EYT'nin işgücü piyasasına etkileri oldu

*EYT'nin sosyal güvenlik sistemi ve işgücü piyasasına etkileri oldu. Emekli sayısı 16,4 milyon, EYT düzenlemesinden 2 milyon sigortalıya aylık bağlandı. 2024 Ağustos sonu itibarıyla aylık bağlanan kişi sayısı 2,3 milyon kişiye ulaştı.



*EYT emeklilerinin ortalama yaşları 48 olurken, EYT emeklilerinin ortalama aylığı 17 bin lira.



*EYT'nin maliyetine 2023 yılında baktığımızda, yaşlılık aylığı, bayram ikramiyesi toplamı yaklaşık 210 milyar lira. 2024 yılında EYT'nin maliyeti 592,6 milyar lira olacağı öngörülmektedir."

Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?

*(Asgari ücret görüşmeleri) Aralık ayı bu süreci başlatacağız. Hem işçiyi hem de işvereni memun edecek rakamın güncemimize gelmesi ve karar verilmesi süreci olacak.



*Belirlenecek olan asgari ücretin çalışanlarımızın yaşam standartlarını iyileştirecek bir düzeyde belirleneceğini umut ediyorum.

"Prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız"

*Maliye Bakanlığımız nasıl paylaşımda bulunuyorsa biz de prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız.

SGK'nın teknolojik altyapısını saat başı çalışma sistemine uydurmak zorundayız. Ocak ayından başlayarak iki, üç aylık dönem içerisinde bir sistem kurulması önemli.