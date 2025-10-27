Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan eylül ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Eylül 2025 dönemi işsizlik rakamlarını sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Bakan Işıkhan, uygulanan politika ve desteklerin etkisiyle işsizlik oranının 29 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini vurguladı.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımına göre, işsizlik oranı Eylül ayında bir önceki aya göre herhangi bir değişiklik göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

Kadın işsizliği, İş Pozitif ve Women Up projelerinin etkisiyle bir önceki aya göre 0,5 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,1 puan azalarak yüzde 11,1’e geriledi.

"Olumlu sonuçları almaya devam ediyoruz"

Genç nüfusta işsizlik oranı da benzer şekilde iyileşme gösterdi. Bakan, gençlerin çalışma hayatına katılımlarını artırmak için yürüttükleri projeler sayesinde, oranın bir önceki aya göre 0,9 puan, bir önceki yıla göre ise 1,8 puan düşüşle "yüzde 14,9’a gerilediğini" açıkladı. Işıkhan, "Gençlerin çalışma hayatına katılmalarını artırmak için yürüttüğümüz projelerin ve destek mekanizmalarının da olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan, istihdamın 32 milyon 491 bin kişiye ulaştığını, istihdam oranının yüzde 48,9, işgücüne katılım oranının ise yüzde 53,5 olduğunu aktardı.

Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde planlı ve emin adımlar atmaya devam edecek, istihdamda tarihi başarılarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulundu.