Bakan Kacır açıkladı: Sanayiciye yeni finansman paketleri geliyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nın ardından CNBC-e’ye yaptığı açıklamada, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın öncelikleri olduğunu vurguladı. İmalat sanayisine sağlanacak finansman desteğinin ayrıntılarını paylaşan Kacır, istihdamını koruyan KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmaların desteklerden yararlanacağını bildirdi.

İmalat sanayisine 1 trilyon TL’lik finansman alanı

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı tarafından geçtiğimiz ay 750 milyar TL’lik yatırım taahhütlü avans kredisi ile 250 milyar TL’lik işletme kredisinin duyurulduğunu hatırlattı.

Kacır, bu adımlarla imalat sanayisinde özellikle istihdamı korumaya yönelik 1 trilyon TL’lik, yatırımları hızlandırmaya yönelik de 1 trilyon TL’lik alan oluşturulduğunu söyledi.

Program kapsamında neredeyse bütün bankalar ve katılım bankaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB ile birlikte sürecin yürütülmesi için imza attı.

Finansman desteğinden kimler yararlanacak?

Yeni finansman desteği, istihdamını koruyan KOBİ’leri ve büyük ölçekli firmaları kapsayacak.

Bakan Kacır, yılın ilk yarısında istihdamını koruyanların yanı sıra 2026’nın ikinci yarısında da istihdamını koruyan işletmelerin desteklerden yararlanacağını açıkladı.

Kacır, sürecin sanayinin güçlendiği, istihdamın korunduğu, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırıldığı bir dönem olacağını belirterek, rekabetçi üretim ve rekabetçi ihracatın öncelikleri olmaya devam edeceğini söyledi.

750 milyar TL’lik kredi için yeni çerçeve 1-2 hafta içinde açıklanacak

Yatırım taahhütlü avans kredisinin 750 milyar TL’ye çıkarıldığını açıklayan Kacır, yeni çerçevenin 1-2 hafta içinde duyurulacağını söyledi.

Mevcut sistemde yüksek teknoloji odaklı stratejik yatırımların bulunduğunu belirten Kacır, kapsamın genişletileceğini ifade etti. Yeni yaklaşımda bölgesel kalkınmanın ve başlamış yatırımların hızlandırılmasının da desteklenmesi hedefleniyor.

250 milyar TL’lik işletme kredisi sonrası yeni paketler gelecek

Sanayicilere yönelik desteklerin devam edeceğini açıklayan Bakan Kacır, 250 milyar TL’lik işletme kredisinin kullanılmasının ardından yeni finansman paketlerinin hazırlanacağını söyledi.

Kacır, “İşletme kredilerine dönük bu 250 milyar liralık kredinin kullanılmasının ardından yeni paketleri de inşallah sanayicilerimiz için hazırlayacağız” dedi.

14 sektöre çalışan başına aylık 3 bin 500 TL destek

Bakan Kacır ayrıca 14 sektöre yönelik istihdam desteğine ilişkin bilgi verdi. Hazır giyim, tekstil, deri ve konfeksiyonun da aralarında bulunduğu sektörlere çalışan başına aylık 3 bin 500 TL destek sağlandığını açıkladı.

Kacır, Aralık 2025’teki istihdam düzeyinin Haziran 2026 itibarıyla korunduğunu, söz konusu dört sektörde ise ilave istihdam oluştuğunu belirtti.