İZTO Başkanı Mahmut Özgener’den ekonomi için kritik uyarı: Sanayideki geçici kayıplar kalıcı hale gelmemeli

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İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program (OVP) öncesinde ekonomi yönetimine önemli mesajlar verdi. Dezenflasyon sürecinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Özgener, yüksek reel faiz, reel kurdaki değerlenme ve zayıf iç talebin üretici sektörler üzerindeki etkilerinin de dikkate alınmasını istedi.

Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükselttiğini hatırlatan Özgener, yeni OVP hazırlanırken fiyat istikrarının yanı sıra reel sektörün karşı karşıya olduğu sorunların da gözetilmesi gerektiğini belirtti.

“Programın gevşetilmesi çözüm değil”

Mevcut ekonomi programının bazı önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Özgener, enflasyondaki yükseliş eğiliminin kırıldığını, Türk lirası tasarruf araçlarının cazibesinin arttığını ve rezerv birikiminin ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirdiğini söyledi.

Ancak program üçüncü yılına girerken yeni risklerin ortaya çıktığına işaret eden Özgener, özellikle emek yoğun sektörler ile demir çelikte üretim, yatırım ve rekabet gücünde yaşanan geçici kayıpların kalıcı hale gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Özgener, büyümeyi hızlandırmak amacıyla dezenflasyon programının gevşetilmesi yerine verimliliği ve rekabet gücünü artıracak, yatırım ortamını iyileştirecek, finansmana erişimi kolaylaştıracak ve üretimde teknolojik dönüşümü destekleyecek yapısal politikaların devreye alınması gerektiğini söyledi.

Yatırımlardaki yavaşlama için uzun vadeli risk uyarısı

Özgener'in dikkat çektiği başlıklardan biri de yatırımlardaki yavaşlama oldu. Yüksek finansman maliyetleri, iç talepteki zayıflama ve belirsizliklerin şirketlerin uzun vadeli yatırım kararlarını zorlaştırdığını belirtti.

Bugün ertelenen makine, dijitalleşme ve Ar-Ge yatırımlarının üretimi kısa vadede doğrudan etkilemeyebileceğini ifade eden Özgener, bu durumun birkaç yıl sürmesi halinde üretim kapasitesi, teknolojik dönüşüm ve rekabet gücü açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Tekstil ve hazır giyimde rekabet gücü alarmı

TL'deki reel değerlenmeye ücret, ara malı ve finansman maliyetlerindeki artışların da eklendiğini belirten Özgener, özellikle tekstil, hazır giyim ve diğer emek yoğun sektörlerde rekabet koşullarının giderek zorlaştığını söyledi.

Özgener'e göre bu sektörlerde rekabet kaybının uzun süre devam etmesi yalnızca mevcut ihracatı değil; üretim kapasitesini, istihdamı ve Türkiye'nin yıllar içinde kazandığı dış pazarları da kalıcı biçimde etkileyebilir.

“Asıl risk orta teknolojili üretimde sıkışıp kalmak”

Küresel ekonomide üretim dengelerinin değiştiğine dikkat çeken Özgener, ABD-Çin rekabeti ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle ülkelerin sanayi politikalarında enerji güvenliği, kritik hammaddeler, dayanıklı tedarik zincirleri ve teknolojik kapasitenin giderek daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Türkiye açısından asıl riskin, dünyada yeni bir üretim ve teknoloji coğrafyası şekillenirken orta teknolojili üretim yapısında sıkışıp kalmak olduğunu belirten Özgener, bugünkü geçici kayıpların ilerleyen dönemde kalıcı üretim, pazar ve nitelikli iş gücü kayıplarına dönüşebileceğini söyledi.

KOBİ ve döviz kredileri için esneklik çağrısı

Seçici kredi politikasının dezenflasyona katkı sağladığını belirten Özgener, sanayinin ekonomiye sağladığı katkının da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Döviz ve KOBİ kredilerindeki büyüme sınırlarının hassas dengeler gözetilerek esnetilmesini isteyen Özgener, ihracatçıların yurt dışındaki rakipleriyle eşit koşullarda mücadele edebilmesi için destek mekanizmalarının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Mahmut Özgener İZTO Başkanlığına yeniden aday

Özgener, İZTO'nun seçim takvimini de açıkladı. Meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerin 1 Ekim'de Gaziemir Fuar İzmir'de, yönetim organlarına ilişkin seçimlerin ise 8 Ekim'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Sekiz yıldır İZTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Mahmut Özgener, 1 Ekim'deki seçimlerde yeni dönem için yeniden aday olduğunu da açıkladı.